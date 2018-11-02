永豐餘子公司捷比達開發環保輕薄包材 助PC客戶年省1.86億運費

永豐餘投控 (1907-TW) 旗下包裝領導品牌捷比達開發出更輕薄包裝紙材 Air Freight Paper230(AP230)，在一定物性標準下，包裝重量卻大幅降低，協助 PC 大客戶每年省下多達 600 多萬美金 (約新台幣 1.86 億元) 的運費。

各式商品的包裝材料，在運送過程中肩負著重要的商品保護任務，除了外部紙箱的包覆外，包裝內的緩衝材更需經過嚴密的結構計算與測試。捷比達表示，以跟全球多家知名電腦大廠合作的經驗來看，電腦與螢幕是非常精密的產品，包裝設計除了外裝美觀吸睛，更訴求內裝緩衝材的吸震保護功效。。

捷比達與某電腦大廠合作 10 餘年，該大廠所有產品包裝在面對降減能耗議題，靠捷比達持續在材料上創新，結合永豐餘工紙廠，開發出更輕薄的包裝紙材 Air Freight Paper230(AP230)，在一定物性標準下，包裝重量卻大幅降低，對於一年要空運 4000 萬台筆電到全球各地的大廠來說，筆電包裝瘦身後，一年可足足省下 600 多萬美金的空運費用。

捷比達總經理陳文福指出，10 年來觀察發現，限塑趨勢成型，全球 PC 產業使用塑料包材比例，已從 8 成降到現今的 5 成，大廠紛紛捨棄保麗龍與泡棉，「去塑」應加速成為另一個包裝趨勢。