未來金融創新高峰會 共享FinTech趨勢大未來     

「未來金融創新發展國際高峰會」由科技部指導、南科 AI_ROBOT 自造基地補助，國立高雄科技大學創新創業教育中心、財務金融學院、資策會 MIC 共同主辦，周三 (31) 於高科大國際會議廳登場，產學各界等 200 與會，分享交流最新的區塊鏈及未來金融重點趨勢。



引言資策會主任周樹林即指出，FinTech 金融科技與 AI 人工智慧的結合應用在未來將更普及化，並表示高雄供應鏈產業便能串聯金融科技，其相當有潛力打造成為智慧城市，但需要同時思考如何整合區塊鏈應用。

區塊鏈技術商業特徵

高科大許孟祥教授會中談到區塊鏈的商業特徵特性，分別為去中心化網路，不需要中介與信任機夠背書、可信節點間都能得到共識、數位化的智能合約使程序更聰明、電子錢包與交易、資產與代幣、共享帳本、以及私有鏈下更容易實現。

區塊鏈技術的應用，可以清楚記錄每筆資訊的價值，透過智能合約，在交換流通信息的過程中，產生交易行為，使過程中的貢獻者都增加收益。

金融市場的樣貌遷徙

資策會資深產業分析師李震華博士表示目前金融由企業主導的團塊市場將會慢慢轉換為個人主導的碎片市場，從大規模客製將轉為個人化定製，B2C 模式也將慢慢轉為 C2B 模式。

其促進企業核心能力產生蛻變，從重視規模、數量的資產能力，轉為強調微型、彈性的數據能力。例如：P2P 借貸平台透過數據分析，建立獨特的信用評價機制以及風險轉移能力。又數位轉型是一個持續的過程，需要思維轉變積小成多的規劃以及正確的引入資源並確定市場轉變方向。

新金融體系對傳統金融行業造成極大衝擊

KAII 創始人兼首席執行長張子良分享金融機器人趨勢，人工智能 3.0 深度學習擅長學習共性，並忽視稀有 / 沒有規則之變化，結合軟件工程，智能 BOT 才能有足夠靈活性，並且更快適應新資訊，為數據做出回應。這樣的 AI 服務後續也將提供自然的人機互動、個性化的建議以及協助客戶制定產品策略。

數位創新為近年各產業注重之趨勢，後續如何擁抱新科技，面對挑戰為各行各業重要之課題，當中區塊鏈議題由其引發熱烈關注及討論，並對於金融業產生破壞性創新之激盪，未來也相當樂見後續創新金融服務以及商業模式。