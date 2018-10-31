區塊鏈平台NEM宣布進攻台灣市場 首波目標瞄準金融與醫療產業

區塊鏈平台 NEM(New Economy Model 新經鏈) 宣布落腳台灣，除了引進已成熟的區塊鏈平台外，也將瞄準台灣金融業與醫療業，協助企業導入區塊鏈技術應用與人才培養，另外，也計畫與各大專院校和企業合作成立孵化中心。

NEM 區塊鏈成立於 2015 年，目前已在全球 21 個國家成立據點，透過區塊鏈平台替企業打造區塊鏈應用程式，目前應用範圍涵蓋菲律賓的紅利積分系統、大陸的白酒廠商與瑞士醫療系統等。

以菲律賓的系統 Loyalcoin 為例，透過區塊鏈系統簡化兌換流程並提供跨平台兌換，此外，大陸也有數家知名白酒廠商透過 NEM 區塊鏈進行防偽認證，瑞士也有醫療機構藉由 NEM 管理患者病歷資料。

NEM 台灣區負責人方映涵表示，希望能與台灣的金融與醫療合作導入區塊鏈技術，以金融業為例，可利用區塊鏈不可被竄改的特性，將銀行的電子票據、商業匯票等記錄在區塊鏈。

台灣超商高密度也讓 NEM 嗅到商機，方映涵表示，NEM 可以協助引進在菲律賓市場的成功運作經驗，運用區塊鏈技術，讓便利超商的紅利積點實現跨平台兌換，提升業者競爭力的同時也能刺激消費力道成長。

此外，NEM 區塊鏈也協助業者進行食安控管，包括農產履歷登入到食品安全溯源系統、提高食材來源透明度等，都是 NEM 區塊鏈可以應用的範圍。



NEM 中國大陸地區負責人李世庚舉例說明，NEM 在中國地區的應用，例如快銷品和酒品行業的防偽，主要是用到區塊鏈不可篡改和透明的特徵，把二維碼做到商品上，用區塊鏈二維碼對商品進行防偽。

