港美利差將再擴大 港幣弱勢警報未除 貶勢短期難改

市場分析人士表示，美國聯準會 (Fed) 大概率將延續升息步伐，預期港美利差將持續擴大，而香港金管局出手干預並不能從根本解決港幣匯率走弱的基礎，預計港幣仍將保持弱勢，中短期警報難以解除。

本輪港幣匯率再次走弱，主因仍是港美利差顯著擴大。

Wind 資料顯示，以 3 月期拆款利率為例，整個 10 月 Hibor 一直保持在 2.1% 附近徘徊；而近期 Libor 連續飆升，3 個月 Libor 已創出 2008 年 12 月以來的新高，衡量美元流動性鬆緊的重要參考指標 Libor-OIS 利差也逐步擴大，顯示銀行間拆借意願不斷下滑，Libor 仍有上升趨勢。目前 3 月期港美利差再次回到 0.42% 位置，較 9 月底的 0.11% 顯著上升。

中證網援引市場人士分析，目前來看，有兩方面因素導致港美利差保持高位甚至持續擴大，而這些因素中短期都很難發生改變，因此港幣匯率持續走弱的警報還無法徹底解除，美元兌港幣再次觸發弱方兌換保證的機會非常大。

一方面，Fed 持續升息幾無懸念。伴隨著就業市場前景看好和通膨回升，2015 年 12 月開啟本輪升息週期以來，漸進升息成為 Fed 一直奉行的政策路徑，目前已 8 次升息，預計今年 12 月還將升息 1 次，2019 年將升息 3 次。

根據 Fed 預測，2019 年的基準利率將達 3.1%，2020 年或有 1 次升息，利率將達 3.4%，均高於 3.0% 的長期中性利率水準，這意味著未來流動性仍將收緊，而 Libor 將持續隨之走高。

另一方面，香港市場上流動性仍然充裕。過去數年，受寬鬆貨幣政策影響，全球大量資金湧入香港。雖然香港金管局今年多次買入港幣，銀行間結餘仍高達港幣 764 億元。

香港金管局總裁陳德霖此前表示，該局隨時準備通過調整總額達港幣 1 兆元的外匯基金票據發行量，以提供額外流動性，應對資金可能出現急劇外流的情況。

同時，港銀紛紛上調儲蓄利率和最優惠貸款利率 (P)，料將在吸收儲蓄存款和利率收入方面有所改善。海外資金和大陸資金近期也有回流香港市場的趨勢，因此 Hibor 不存在急速拉高的基礎。

在 Libor 持續走高而 Hibor 原地踏步的情況下，市場人士表示，中短期港美利差將保持高位甚至擴大，其中 12 月 Fed 大概率再次升息預期將繼續推高 Libor，因此港幣匯率繼續貼近 7.85 弱方兌換保證紅線，甚至再次觸線機率很高。

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