逃難資金簇擁 港幣成避難所 短期料難重貶

美股大跌引爆股災，港股昨 (11) 日大跌近千點，不過港匯仍企穩在 7.83 水準左右。銀行界表示，投資者抱觀望態度，加上港幣成為資金避難所，料港幣短期內難現重大貶值壓力。惟在港股表現持續轉差，連同美國 12 月或再度升息令港美利差進一步拉開，或令港匯邁向 7.85 弱方兌換保證。

港幣拆款利率 (Hibor) 昨日全線下跌，當中與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 跌 11 個基點至 1.63%，意味 1 個月期港美利差已拉開至 65 基點。

港匯最強一度見 7.836，亞洲收盤時間報 7.8362，升 5 基點。市場分析認為，港匯企穩不跌原因包括：

香港經濟日報援引上海商業銀行研究部主管林俊泓分析，目前港幣貶值壓力不大，因主要賣出壓力並非來自本地投資者，現時未見大量港幣賣盤湧現。

林俊泓補充說明，港匯曾於 9 月底時一度回勇，升破 7.8 水準，外匯投資者恐怕匯價抽高再度發生，因此抱持觀望態度。他估計，在港股續弱的情況下，加上美國聯準會 (Fed)12 月很大機會升息，港美利差持續擴大下，港匯有機會走向 7.85 水準。

東亞銀行 (0023-HK) 高級外匯市場策略師葉澤恒指出，美元轉弱、香港踏入升息週期及港幣匯率穩定，在全球經濟不明朗，尤其是新興市場貨幣不穩定的情況下，港幣成為資金停泊的好選擇。

葉澤恒透露，近日人民幣陷貶值陰霾，部分陸資選擇流入港幣避險，他預估這種情況短期將持續；即使 Fed 於 12 月再度升息，港美利差再度拉大，出現港幣觸及弱方兌換保證的情況，資金仍會選擇停泊港幣。

港幣今 (12) 日最新報 7.8353 兌 1 美元。