中國消費大跌敲響經濟警鐘 分析師：雙十一農曆新年見分曉

儘管中美領導人昨 (1) 晚終於通話，貿易戰仍對中國出口影響劇烈。

一度被官方寄予厚望的中國內需，近幾個月也刮起一股「消費降級」討論，除了零售銷售成長趨緩，中國最大白酒業者貴州茅台第三季財報同樣慘兮兮，專家表示，接下來就要看雙十一和過年的購買情況，來觀察消費買氣真有明顯降溫。

貴州茅台股價在 10 月暴跌 24.81%，月底公布的第三季財報也讓外界看傻了眼，除了上半年營收與淨利成長趨緩，第三季淨利年增僅 2.71%，比起過去一年動輒兩到三位數的成長簡直是天壤之別。

上海恒升資產管理基金經理 Dai Ming 指出，茅臺酒營收趨緩，可視為「中國消費成長趨緩的具體表現」，目前還不清楚民眾消費習慣明顯改變的具體原因，根據推測，比較可能因素分別為：

房價與租金不斷上漲，影響其他物品的消費能力 網路借貸 (P2P) 平台頻頻暴雷，影響相關投資人的財務狀況 中美貿易戰陷僵局，消費者信心下滑，更可能對就業造成明顯衝擊

他表示，接下來的關鍵觀察時機，就看 11 月 11 日的雙十一購物節，以及農曆新年假期的消費支出，可以再觀察民間消費行為是否大有改變。

事實上，先前中國官方也祭出多項措施，希望可以拉抬國內消費。先前傳出中國發改委建議將 1.6 升以下的乘用車車輛購置稅減半徵收，由目前的 10% 減至 5%，但最終方案還未確定。此外，目前中國官方也計畫推出個人所得稅減免。

摩根士丹利中國股票分析略師 Laura Wang 預估，接下來中國官方可能採取更多行動。「目前我們仍將這看作是相對短期的周期性消費增長趨緩，而非長期結構性下滑，」預計明年第一季很可能有所改善。

他目前較看好材料和能源公司表現，「不建議增加與消費相關的廣泛領域，例如汽車和零售業。」目前分析師等著美國中期選舉結束，11 月底川習會結束後，再來觀察市場情緒是否有所變化。