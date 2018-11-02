遠航採用ALLN實用型代幣 全球首創航空旅遊區塊鏈資產

樺福集團所發行的 ALLN 實用型代幣，從今年 8 月開始與遠東航空合作，宣布為全球首創航空旅遊區塊鏈資產，同時也是台灣首個實體經濟區塊鏈資產，是為台灣旅遊航空業及經濟產業的創舉。

台灣第一家運用區塊鏈實體經濟的航空公司

樺福集團曾金池營運長表示：「如今藉由推動樺福集團旗下的 ALLN 實用型代幣，我們成為全世界第一個將航空旅遊區鏈資產應用在實體經濟區塊鏈的代表，期盼藉由我們的拋磚引玉，讓更多企業一同加入，帶領台灣的經濟進入下一個世代！」

ALLN 實用型代幣的運用，除了是將區塊鏈資產應用在實體經濟的首創代表之外，更積極的與區塊鏈界的龍頭品牌聯盟，由東南亞最大的數位資產交易所 - MBAex 正式將區塊鏈科技納用至實體經濟，並透過第一大孵化器 M.O.B.C 次促使區塊鏈與實體經濟的無縫結合，以及與世界第一實名認證制主鏈 Maxonrow 邁盛絡結合，共同將區塊鏈資產的質與量優化。

陽光區塊鏈 Maxonrow 邁盛絡亞洲區執行長 Jin Tai 表示：「ALLN 是全球第一個航空旅遊區塊鏈資產，這是遠東航空的新里程碑，也是台灣實體經濟的新轉捩點，Maxonrow 身為全球第一個可以協助政府合法收稅、合法監管、審核、審計的陽光區塊鏈，我們將實名制應用在各項產業的實體經濟發展上，這次與 ALLN 的結合，我們將攜手盡力一起讓台灣實體經濟發展更加蓬勃。」