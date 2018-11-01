梁錦松：中美對峙局面將是長期性

南豐集團董事長及行政總裁梁錦松，11月1日於團結香港基金主辦的「大中華講堂」上表示，中國崛起，兩大強國對壘，這將會是長期對峙，不單在貿易方面，還會延至貨幣、科技等各領域。這次中美貿易戰或令製衣等低端工業移離中國，低技術工人將受影響。
面對挑戰，他認為中國可以降費降稅，減低行政費，以減低總成本。中國亦可促進內需，刺激消費，尤其是健康、文化、養老等領域。還有推進大灣區發展，促進更多人流、資本流。
香港在當中亦可扮演其角色，為國內引進人才，香港科學家也可參與到國家的生物科技發展，並在人民幣國際化上，好好將在岸市場和離岸市場連接起來，為人民幣市場提供對沖功能。
德昌電機主席及行政總裁汪穗中則指出，中美貿易戰對中小企製造商來說，將帶來艱巨時刻。低端工業將由內地轉移至孟加拉等國將；但高端工業如AI則不容易被轉移。中國工業將升級轉型，亦將為市場提供的機會。部分較樂觀港商認為美國中期選舉後，中美將達成協議。
南豐集團董事長及行政總裁梁錦松，11月1日於團結香港基金主辦的「大中華講堂」上表示，中國崛起，兩大強國對壘，這將會是長期對峙，不單在貿易方面，還會延至貨幣、科技等各領域。這次中美貿易戰或令製衣等低端工業移離中國，低技術工人將受影響。