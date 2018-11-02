搶雙11商機 銀行尬信用卡促刷優惠 現金回饋10%起跳

迎戰「雙 11」購物商機，公股銀行磨刀霍霍搶刷卡商機，包括兆豐銀與第一銀均鎖定重點信用卡，針對網路消費加碼提供提供現金回饋，回饋率皆為 10% 起跳，彰銀則聚焦金融卡，喊出滿萬送千的優惠，向網購族招手。

2009 年阿里巴巴旗下購物網站淘寶，在 11 月 11 日以「狂歡購物節」的名義舉行折扣促銷活動，炒熱電商銷售商機，這股網購促銷也吹向台灣，不少銀行緊抓雙 11 進行促銷宣傳。

兆豐銀行針對網購市場推出「e 秒刷鈦金卡」，卡友在 PChome、蝦皮、momo、Yahoo 超級商城以及購物中心購物消費，消費刷滿 11111 元，就送 1111 元刷卡金，回饋率約 10%，加上信用卡既有最高 4% 回饋率，回饋率合計最高可達 14%。

第一銀行的「Wonderful 璀璨卡」與生活市集、好吃市集兩家電商平台合作推出「星璨卡友雙 11 狂歡月」活動，回饋率最高可達 27%。

舉例來說，小明在 11 月 11 日當天，在生活市集消費 13333 元，完成資格登錄後，輸入折扣碼折價 2222 元，結帳金額共 11111 元並以璀璨卡完成消費，則小明在活動結束後可得到信用卡既有的 2% 回饋刷卡金 222 元，加上當月累積 777 元可獲得 100 元刷卡金、滿 11111 元，刷卡金 1111 元，加上生活市集的折扣回饋 2222 元，合計回饋價值 3655 元，換算回饋率高達 27%。

彰銀的針對雙 11 推出「滿萬送千淘回饋」活動，11 月 1 日起到 11 月 30 日止，在淘寶或天貓跨境網購平台，刷彰銀金融卡完成交易且符合回饋資格者，單筆刷滿新台幣 3000 元，可享回饋金 150 元；雙 11 當天單筆刷滿新台幣 1 萬元，可享回饋金 1000 元，回饋金最高可滿 1150 元。