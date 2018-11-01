緯創攜手高醫體系小港醫院 推「雄有感」體感科技健康促進計畫

緯創 (3231) 結合旗下高雄研發中心及緯創醫科，共同開發「雄有感」體感科技健康促進計畫，與高雄市立小港醫院合作設立「體感樂齡失智快篩服務」。緯創指出，此計畫運用互動式多媒體及姿勢辨識技術，進行失智症狀體感篩檢，同時整合穿戴裝置生理監測、互動式影音訊息及個案管理平台，推出「三高體適能智慧照護服務」，提供亞洲健康族群及高齡長者互動式健康醫療，將體感動態偵測技術推向更高層次應用。



該項計畫近期獲得高雄市體感科技計劃的認可，並於週四 (11/1) 進行簽約儀式。緯創表示，該集團未來將與高雄市政府經濟發展局合作，推動體感科技的相關健康促進計劃。



根據衛服部統計，台灣有 27 萬失智症患者，緯創開發「體感樂齡失智快篩服務」，於高醫體系小港醫院設立體感體驗場域，將蒐集資訊應用於預防醫學，有效整合健康促進服務。



另一項與小港醫院合作的雄有感「三高體適能智慧照護服務」項目，由緯創開發體感整合互動系統、穿戴裝置生理監測，以及雲端資料個案管理平台，提供全方位成效控制服務。