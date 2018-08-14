山林水毛利率下滑 上半年獲利衰退15% EPS 1.45元

環境工程業者山林水 (8473-TW) 第 1 季營收首度突破 10 億元大關，第 2 季營收 10.54 億元再創新高，但毛利率明顯下滑，單季稅後純益 8396 萬元，季減 21.97%，年增 0.53%，每股 0.64 元，上半年稅後純益 1.92 億元，每股純益為 1.45 元。

山林水上半年的稅後純益 1.92 億元，年減 15.11%。

山林水第 2 季營收的上揚，主要偏重已承攬的興建工程契約，逐月依完工比例法認列營收，但是工程的毛利率偏低，也造成獲利的走低。山林水第 2 季毛利率 18.56%，季減 7.44 個百分點，年減 12.7 個百分點，而上半年的毛利率 22.21%，較去年同期的 32.46% 大減 10.25 個百分點。

山林水上半年營運受惠於旗下水務工程業務及操作維護專案穩健發展，專案工程收入的認列，使得山林水營收持續增加，合併營收為 20.66 億元，年增 63.12%。公司指出，上半年稅後純益受到旗下子公司東山林、綠山林 5 年免稅到期，以及營所稅率自 17% 提高至 20% 影響，造成山林水稅後純益較去年同期下滑 15.11%。

山林水上半年取得「彰化鹿港福興污水下水道系統」統包標案與營運操作案，規模達 6.47 億元，將逐月認列營收，目前旗下承攬之在建工程專案契約總金額約達 40 億元，加上擁有 13 項執行中的代操作營運專案，業務穩健發展。公司指出，承攬政府工程標案帶動營收成長，然因初期利潤較低，獲利不會與營收等比成長，但隨著公司的規模及技術口碑的累積，對公司未來發展潛力及動能將具有指標性意義。

展望下半年，山林水指出，彰化水資中心運送污水管網目前已建置完成，預計今年底前能完工進入試營運。子公司禾山林也同樣將於今年底前進入試營運，預計最快明年年初可貢獻營收。

山林水看好中國大陸及東南亞內需強勁，持續與各專業領域合作開拓穩定獲利的污水處理廠、土壤復育工程等業務，目前持續與中國大陸北控集團合作，並於日前和馬來西亞吉蘭丹州水務公司 (AKSB) 簽署自來水管線汰換工程合作備忘錄 (MOU)，為公司挹注未來營運成長動能。