【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股昨日尾盤收斂漲幅，台股今日早盤開低，不過隨後跌深的被動元件、矽晶圓族群強勁反彈，蘋概股在蘋果公布財報前也走高，帶動加權指數由黑翻紅，雖然大立光盤中走弱轉為下跌，且金融股走勢疲弱，但在水泥雙雄帶動傳產類股，以及台積電及鴻海力守紅盤下，指數收盤上漲 0.43%。

《國際金融市場焦點分析》

受到隔夜海外股市續揚激勵，今日早盤滬深兩市及創業板三大指數集體高開，在券商、人工智能等板塊帶領下，指數持續走高，午後在國產軟件、次新股持續拉升下，指數一度擴大漲幅，不過隨後券商、白酒等權重股再度走弱，指數大幅回吐漲幅，上証收盤小漲勉強守住 2600 點；日經指數今日無力延續前兩日反彈走勢，在電信及汽車類股領跌下，指數開低走低，收盤下跌逾 1%。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公佈原油庫存數據顯示，原油庫存增加 321.7 萬桶，原油庫存整體較去年同期下滑 6.3%，庫存減少速度逐漸遞減，加上 IEA 署長表示，目前高油價正在傷害消費者，最終將導致全球原油需求下滑，此番言論引發市場對於原油終端需求擔憂，導致昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨昨日同步走跌；ADP 就業人數優於市場預期，帶動美元指數走高，使得昨日黃金及白銀期貨同步下跌。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證