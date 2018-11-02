貝萊德CEO：產業更「合法正當」前 不會提供加密貨幣ETF

全球最大的資產管理公司貝萊德指出，在加密貨幣產業更成熟前，不會推出加密貨幣 ETF 相關產品。

比特幣過去一年價格大起大落

貝萊德目前管理約 6.28 兆美元的資產，涵蓋股票、房地產、固定資產與現金等。該公司執行長 Larry Fink 週四 (1 日) 出席於紐約會議時表示，他不會說永遠不會推出加密貨幣 ETF，但至少產業需要先更「合法正當」。

美國證券交易所 (SEC) 對比特幣 ETF 存有疑問，並且尚未批准任何申請，該機構在 1 月發布的信件中指出，需要先審查投資者保護等相關問題，機構才能向散戶提供加密貨幣相關金融工具。

2008 年 10 月 31 日，中本聰發表關於比特幣的文章，表示這種虛擬貨幣將成為新的交易媒介，並且可繞過銀行和其他政府機構，比特幣於隔年開始正式交易。但就目前而言，Fink 表示，獨立運作能力可能是加密貨幣最主要的障礙。

Fink 指出，加密貨幣最終仍需要政府的支持，而在政府釐清加密貨幣可能逃稅與其他問題前，他不認為政府會同意機構發行加密貨幣 ETF。而另一個風險在於，比特幣的匿名性，該數位貨幣常與犯罪行為做連結，如槍枝與毒品買賣等非法交易。

區塊鏈

如同摩根大同執行長 Jamie Dimon 的看法，儘管 Fink 對加密貨幣存有隱憂，但他對區塊鏈技術表示讚賞。目前摩根大通、IBM、Deloitte、亞馬遜和臉書皆在針對發展企業私有區塊鏈解決方案，而這些解決方案大多與加密貨幣無關。

Fink 表示，目前該公司區塊鏈最大的用途是在抵押貸款方面，如抵押貸款申請、抵押貸款所有權、以及任何與書面作業有關的項目。