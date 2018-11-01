花旗：投資者認為北京政府政策「左轉」 仍看空股市

據《彭博》報導，中國的國內投資者現階段比海外投資人更看空，主因是政策信號令人困惑，並使他們相信政府更傾向挽救國有企業，而非民營企業。

花旗集團 (Citigroup Inc.) 31 日發布報告指出，企業家似乎認為官員雖然高呼「向右轉」支持民營企業，但政府政策實質「向左轉」，有利於國有企業。

經濟學家 Liu Li-gang 帶領的團隊認為，無論是否有意，一系列政策措施已經讓國內企業家的信心不穩，近期官方力圖扭轉看跌情緒的做法，仍不足以改變趨勢。

花旗表示，削減過剩的工業產能及治理環境的改革措施，自 2016 年以來，已經迫使許多中小企業退出，大型國有企業受益於整合，並得到有利的財政支持。而削減債務的行動，也削弱了給民營企業的信貸額度，造成部分企業違約。

分析師指出，人們深深擔憂，北京政府或多或少以犧牲民營企業利益為代價，創造更有利於國有企業的政策環境。

花旗表示，雖然一行兩會等官員陸續出面喊話，但政策支持依舊不夠，中小企業的貸款增長在 9 月明顯放緩，速度更快於國有企業。

分析師認為，最近的政策聲明和政策行動，重新燃起了 1950 年代民營企業國有化早期階段的恐懼。因此，看跌的情緒暫時並未改變。

花旗認為，中共需要在年底前的召開的十九屆四中全會中，對外發布強烈信號，並採取具體行動，才能得到更多信任。