深圳出手化解上市公司流動性危機 傳廣州、北京也正研究方案

在深圳市政府已安排數百億的專項資金，幫助上市公司化解流動性危機之後，傳廣州、北京政府，也有類似的打算。

據陸媒《上海證券報》報導，廣州市相關政府部門已經在 15 日，從當地轄區監管部門獲得了因高質押率而導致流動性風險的相關民營上市公司名單。官方人員表示，已經在研究深圳的相關政策。

媒體報導，近期廣東順德醞釀支持本地上市公司方案，北京證監局、海淀區政府也在商討股票質押風險化解之策。

據媒體整理，廣州當地的 A 股上市民營公司中，有 44 家民企存在重要股東（含實控人、控股股東或董事長）質押情況，其中 35 家存在已達平倉線、平倉預警線的情形。在這 35 家公司中，有近 30 家屬於高新技術以及戰略性新興產業、優勢傳統產業等領域的上市公司。

當地轄區監管部門人員說：「近期深圳出台的相關政策，我們早前就在有關報告裡提出過類似建議。」

日前北京證監局高層也赴海淀區政府走訪，以了解海淀區上市公司面臨的流動性風險、大股東質押爆倉風險等情況。

北京證監局局長王建平表示，北京證監局將繼續高度關注科技型上市企業發展情況，採取多種措施，有效支持企業健康發展。希望與海淀區加強日常溝通與信息共享、建立健全企業情況溝通及求助渠道、加大對高新技術企業的支持和幫扶力度，形成合力推動企業高質量發展。

海淀區區長戴彬彬表示，要加強與北京證監局的溝通交流，加大對上市企業的支持及幫扶力度，加快構建高精尖經濟結構，維護和促進實體經濟發展。