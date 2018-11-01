【華冠投顧】空軍追殺令!

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

昨晚美股續漲 241 點進入反壓區，台股今天雖然加權表現的還好，主要因為大多數權值股都盤整盤，但是 OTC 就非常活蹦亂跳，但是要留意的是，今天強彈的族群都落在之前跌最深殺最兇的被動元件族群、PA 族群還有矽晶圓族群，光是被動元件就 5 檔漲停，其實也不難發現今天這些大漲的標的很多都有券資比過高的狀況，6173 信昌電就高達 36%，2492 華新科、2327 國巨也都有 20% 以上的水準，矽晶圓的 6488 環球晶更高達 40%，5483 中美晶也有 34%，另外就是 2498 宏達電，融資使用率一路殺到剩 11%，但是券資比最近直線攀升到 43%，這些都是空方容易被狙擊的目標，但是一樣不建議搶反彈，既然是反彈就有隨時結束的可能，小心變成最後一棒。

而這波反彈，OTC 今天已經接近月線反壓，明天開始留意反壓狀況，而大盤的月線也會下降至 9900 附近，也要留意短線的獲利賣壓與解套賣壓，若能夠持續穩定放量才有機會往季線挑戰，但是若出現爆量的狀況就要留意反彈可能快到尾聲了。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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