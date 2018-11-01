台股盤中─開低走高測試多頭力道 萬點成反彈壓力區

台股今 (1) 日延續昨日多頭強攻力道，開低後由蘋概股及跌深被動元件、矽晶圓等漲價概念股接續強攻，多頭聚集並已形成主流股態勢，證券分析師張陳浩指出，台股今日大盤走勢佳，可望收在相對高點。

張陳浩指出，目前台股已翻越 5 日線及 10 線，現階段視月線 9948.35 點為反壓區，距離目前點位有約 100 點空間，目前看好 PCB 類股及 IC 設計族群的目前底部構築完整，有強勢反彈的契機。

台股今日早盤開在 9812.2 點，最低 9742.61 點，最高 9869.59 點，盤中環球晶 (6488-TW)、華新 (2492-TW) 漲停，蘋概股台郡 (6269-TW)、玉晶光 (3406-TW)、康控 - KY(4943-TW) 盤中也拉漲停，形成多頭人氣匯集的格局。

但對此大盤走勢，張陳浩指出，包括矽晶圓、被動元件類股的操作模式上，空手短多者應採取快進快出操作，手中有持股者，在上有層層反壓下，也應留意減碼點。

證券分析師黃漢成指出，台股出現反彈走勢，2 日來集中市場加權股價指數已大漲近 330 點，目前以 9900-10000 點為反彈壓力區，預估蘋果今日晚間發表的季報，每股獲利約達 2.78 美元，將優於上季的 2.34 美元，引發卡位蘋果概念股的買盤進場。

今天早盤亞股表現也不俗，日經指數下跌、香港、南韓及上證指數走揚。