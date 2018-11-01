中興通訊獲控股股東借款10億 中金：利多5G發展 股價漲逾7%

中興通訊 (0763-HK) 繼上週四 (10 月 25 日) 預告今年虧損約人民幣 62 億至人民幣 72 億元之後，10 月 31 日再公布向控股股東中興新通訊借款不超過人民幣 10 億元，將以其持有的中興微電子股權作抵押。

中金表示，預計借款利率保持較低水準，有利於公司抓住 5G 行業機會，給予中興通訊 H 股目標價港幣 20 元，維持「推薦」投資評級。

中興通訊今 (1) 日延續前一交易日漲勢，股價開高走高，午後一度大漲 7.53%，截至發稿，報港幣 12.48 元，漲 4.348%；中興 A 股報人民幣 17.2 元，漲 1.59%。A、H 股溢價約 55%。

中興通訊 H 股走勢 (圖：新浪財經)

中興宣布與控股股東中興新訂立借款合同，中興新同意提供不超過人民幣 10 億元的借款，共分為 2 筆借款，上限同為人民幣 5 億元，各自可分多批提取，借款期限為 1 年期，到期時雙方可協商延長借款期限。

借款利息會按季支付，利率會按照市場化的原則確定，到期時會一次性全數償還。

中興新持有集團 30.34% 股權，集團旗下的中興微電子主要從事集成電路的設計、生產及銷售，集團一共持有 68.4% 權益，當中 16.17% 股權會作為借款的擔保。

集團指出，借款將會用作產品研發投入，董事會已批准訂立借款合同，當日生效。

中興上週公布第三季財報，指今年 6 月中被美國罰款約 14 億美元，令集團 9 月底的現金降至人民幣 154.7 億元，較 2017 年 12 月底的人民幣 334 億元，減少人民幣 179.3 億元或 53.69%。

