〈財報〉受美制裁令影響 中興通訊前三季大虧339億台幣

中興通訊 (0763-HK) 今年前 3 季財報由盈轉虧，大虧人民幣 72.6 億元 (約新台幣 339 億元)，主要受累於早前被美國制裁令主要經營活動暫停，導致出現經營損失及預提損失，以及需要繳交 10 億美元罰款。

中興通訊公佈的季報顯示，今年前 3 季虧損 72.6 億元，去年同期則獲利 39.05 億元；營收年跌 23.26% 至 587.66 億元，每股虧損 1.73 元。單計第三季，營收為 193.32 億元，年跌 14.34%；盈餘大跌近 65% 至 5.64 億元，每股盈餘 0.14 元。

公司預計今年全年將虧損 62 億至 72 億元，每股虧損 1.48 元至 1.72 元，而 2017 年錄盈利 45.68 億元，每股盈利 1.09 元。

經歷了制裁事件之後，5G 等技術被認為是中興接下來業務復興的重要基礎。中興總裁徐子陽在此前的股東大會上曾經表示，獲美商務部解禁後，中興迅速投入 5G 相關關鍵內外場測試，中興的 5G 研發在國內還處在第一陣營；現在中興正在調整業務，表現為聚焦 5G 主航道和關鍵業務。

而中興第三季的研發費用為 34.65 億元，年增 37.47%。這些費用主要投入到了 5G 無線、核心網、承載、接入、晶片等核心技術領域上。

投行的一份報告指出，在美國之外，中興有可能繼續在新興市場取得市占率。此前，中興已經在印尼獲得了價值約 6000 萬美元的合約，為當地構建 4G 網路。

中興於 4 月中曾停牌 2 個月，6 月中復牌後，股價由港幣 25 元跌至 15 元附近。昨 (25) 日收報港幣 12.16 元，跌 2.56%；A 股漲 0.87%，報人民幣 17.44 元。