李澤楷心好疼 18年前賣2成騰訊 現值5000億

香港首富李嘉誠次子、電訊盈科 (0008-HK) 主席李澤楷昨 (29) 日在港大接受訪問時表示，18 年前在收購香港電訊時，出售手中約 2 成騰訊 (0700-HK) 持股，是很大教訓，曾不只一次感到心疼。

李澤楷 1993 年離開家族生意，創辦盈科拓展，創業後最轟動的交易，莫過於 2001 年前斥資港幣 2900 億元收購香港電訊。為了籌措資金，李澤楷以股票向銀行借款 180 億美元 (約港幣 1411 億元)，並出售所有非核心業務，當時更不加思索的賣出騰訊股票。

以騰訊目前約港幣 2.48 兆元市值計算，2 成持股價值約港幣 5000 億元。

李澤楷指出，時至今日，騰訊 2 成的股權是今日香港電訊的 100 倍都不止，笑言「當時想都沒想，是一個很大的教訓，全因自己危機感太重」。

李澤楷表示，近年有 8 成時間投放在金融、人壽保險上。他認為，今日保險業是「等於 1990 年代做傳媒」，當時市場娛樂資訊需求大，有別於目前資訊氾濫的情况。

他指出，受惠東南亞地區對保險的巨大需求，因此旗下富衛近年有逾 3 成成長率，亦是在東南亞，最能透過線上線下售出最多保險產品的公司。

對於近期經濟環境，李澤楷指工作 35 年，是第一次見到國際社會出現如此大動盪，美中貿易戰可能只是第一階段。他認為香港屬開放型經濟，以前美國股市打個噴嚏，港股就會感冒，現在更由一個國家影響，變成受多方影響。