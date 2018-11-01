愛爾眼科：民營醫療的擺渡人

一般老司機們是怎麽看民營醫院的？巷深不知處的彎角旮旯，滿大街散發印刷拙劣的醫院雜志，令街道主任深惡痛絕的性病小廣告。别笑，人家也是專科醫院啊。魏則西事件之後，民營醫院經營狀況雪上加霜，公信力急劇下降，老司機們又是這麽看待民營醫院的：

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人們一邊抱怨忍受不了公立醫院摩肩接踵的人群和醫生冷漠的態度，一邊又對民營醫院指手畫腳、嗤之以鼻。這就是中國民營醫院的現實。沒有公信力，就沒有收入，隻能靠服務那些有難言之隱的特定人群，或者底層病患人群，很多民營醫院都像頑強的小強般存在，若沒有雄厚的背景，真正發展壯大的鳳毛麟角。

愛爾眼科（300015-CN）打破了這個局面，從2009年上市，一路穿越熊市、牛市，成長為現在的一隻漂亮的白馬股，這15年的升級打怪之路可謂人艱不拆。尤其是作為一家民營醫院，既要打消患者的顧慮，又要在公立醫院的地盤上分一杯羹，也是被雨打風吹過。

10月26日晚，公司發佈2018年第三季度報告，報告期内實現營業總收入612,427.63萬元，較上年同期增長39.75%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為89,483.37萬元，較上年同期增長41.43%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤較上年同期增長40.14%。

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愛爾眼科今年前三季度業績芝麻開花節節高，讓其創始人陳邦赢來人生的又一個頂峰，以坐擁365億身家排名2018胡潤富豪榜第65位。

擴張真經

艾爾眼科的成功離不開“吃得苦，耐得煩，霸得蠻”的湖南人陳邦的敢想敢幹。

陳邦併非醫療界人士，相反，他最擅長的融資相關的業務，對金融比較懂行。這得益於早年間在海南做過房地產生意。值得玩味的是，愛爾眼科營業執照的經營範圍明確備註了不得從事吸收存款、集資收款、受託信貸等國家金融監管及財政信用業務。這顯然讓擅長房地產市場資本運作的陳邦沒了英雄用武之地。

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當企業有點資本後，很多創始人都追求多元化發展，尤其對金融業務垂涎有加。但陳邦卻集中精力做眼科專科醫院。不過後來研習愛爾眼科的崛起之路，發現醫院規模化的擴張還是歸功於陳邦對地產和融資方面的經驗。“做醫院的投資相當大，幸虧當年有做房地產的經驗，跟與金融機構打交道併不陌生，我也擅長與金融機構合作。”陳邦如是說。

從2002年，陳邦開始全國範圍内的擴張之路。為了發展連鎖民營醫院，他發動了自己所有人脈和融資渠道，“融資租賃、現金流抵押、開匯票、信託計劃等等。”當年連續在長沙、成都、武漢等地開出四家連鎖店。

2009年10月30日，麻雀變鳳凰，愛爾眼科成功在深交所上市，成為第一批創業板的一員，也是國内第一家在A股上市的民營醫院。上市給愛爾眼科帶來的意義非常重大，不止讓企業在行業真正立足，也讓人看到了民營醫院的一股清流，人們對民營醫院的認知不再局限於莆田係、無證行醫等負面認知。愛爾眼科也一直不遺餘力的改變、進化，從下圖其公司LOGO變化可知一二，如今也是越來越國際化。

圖源：國家企業信用信息公示係統

截至2018年，愛爾眼科已在中國大陸30個省市區建立270餘家專業眼科醫院，覆蓋全國醫保人口超過70%，年門診量超過650 萬人。愛爾眼科在連鎖擴張的道路上一發不可收拾，接連在美國、歐洲和香港開設有80餘家眼科醫院，一躍成全球最大規模的眼科醫療機構。

對手幾何？

愛爾眼科醫院能在民營醫院中脫穎而出，離不開政策暖風的佛照。近年來，儘管國家一再調整醫療政策，併對公立醫院的頂層政策進行改革，但實行下來收效甚微。公立醫院舉著非盈利機構的牌子也沒少收錢，病患更沒少花錢。此時民營醫院的角色扮演就很重要。

醫院與患者間供需關係日益突出和經濟水平的提升，讓民營醫院在數量上得到快速發展。截至2018年6月底，民營醫院共計19589家，與2017年6月底比較，民營醫院增加2436個。

數據來源：衛健委中商產業研究院整理

面對蓬勃發展期的眾多民營醫療機構，愛爾眼科的強敵又有哪些呢？在今年6月份舉行的“2018國際醫療投融資大會”上，艾力彼醫院管理研究中心發佈《2017中國非公醫院集團80強榜單》，愛爾眼科排名第三，回想2016年其還身居榜首來看，競爭對手不容小觑，像華潤鳳凰醫療、北大醫療、復興醫藥等個個都大有來頭。

艾力彼醫院管理研究中心2017年非公立醫院排名

還有新入局者，大健康行業升溫讓嗅覺敏銳的地產大佬們紛紛投資醫療產業，地產與醫療雙輪驅動，前聞恒大進入整形美容、後又有萬達投資1440億元佈局高端醫療，併購醫院、搭建健康小鎮、佈局養老產業……醫療產業集團、連鎖分級、養老產業、健康旅遊等等，可謂激蕩人心。

前有埋伏，後又追兵，這種競爭格局真讓人汗顔，多少會讓口稱“使所有的人，無論貧富貴賤，都能享受到眼健康的權利”的陳邦壓力不小。再加上個中醫療風險、人力風險、管理風險，愛爾眼科要真想創造千億市值，還需如履薄冰小心駛得萬年船。

另一面講，競爭又可促進行業進步。愛爾眼科們要想發揚光大，醫者仁心是不可或缺的，守住道德底線，依法執業、救死扶傷，得到社會的認同才是製勝法寶。

作者：李瑩

編輯：唐文英