十月收官戰滬指漲1.3%重返2600 北上資金淨流入60億創5個月新高

今天是10月最後一個交易日，對於整個10月來看，本月19日對於中國股市來說是個非常重要的轉折，因為A股經過近9個月的重挫，在19日這天，政策面密集出現了多項救市措施，促使市場超跌反彈，2449的“政策底”也就隨即出現，這對於羸弱的A股市場意義巨大。

2018年的10月份行情，對比歷史上的表現也可謂是差的屈指可數了。受多重因素影響，10月國慶節後A股市場總體呈現持續回調態勢。創業板指、深成指月線七連陰，在A股歷史上是絕無僅有的。數據顯示，自從A股開市以來，上證指數，深圳指數，中小板指數，史上最多為5連陰。從月線看，滬指10月跌幅達7%，險守2600點關口;深成指月跌幅達11%，創熔斷以來最大;創業板月跌幅9%，連續第七個月下跌。

昨日證監會盤中喊話，不僅穩定市場情緒，而且大盤一路上揚，今日滬深創同步高開，隨後三大股指一路震蕩走高，延續昨日的反彈。昨天高潮，今天就是強者更強、落後挨打的套路，滬深總體兩市個股漲多跌少，市場的賺錢效應相比昨天總體更好。市場普漲走高，且伴隨量能小幅放大，水泥建材、釀酒、醫療、有色等二線藍籌全線走強，創業板領漲。

截止收盤，滬指收報2602.78點，漲1.35%，成交額1549億;深成指收報7482.83點，漲1.46%，成交額1600億;創業板收報1275.57點，漲1.24%，成交額470億。

盤面上，行業板塊全線上漲，有色金屬、水泥建材、白酒板塊、工程基建、醫藥醫療等板塊漲幅居前，金融板塊整體回調走弱，兩市僅券商、高送轉、銀行、汽車等少數板塊下跌。

值得一提的是，今日北上資金淨流入60億元，創近五個月以來新高;其中滬股通淨流入45.7億元，深股通淨流入14.5億元。

稀土、水泥板塊強勢領漲

今日板塊整體延續反彈，稀土、水泥板塊最先拉升，全天強勢領漲市場，成為今天推動指數上行的主要力量。白酒板塊經過前幾日的劇烈調整後，今天出現板塊性反彈行情，午後各個板塊的輪動速度加快，天然氣、油服、芯片等板塊均有拉升表現。

受多部委開展稀土行業秩序整頓的消息刺激，稀土永磁板塊高開高走，金力永磁(300748-CN)、科恒股份(300340-CN)、英洛華(000795-CN)、盛和資源(600392-CN)、五礦稀土(000831-CN)等集體封漲停板;隨著限產政策出台，水泥價格有望進一步攀升，對板塊帶動效應明顯，水泥板塊青松建化(600425-CN)、四川金頂(600678-CN)漲停，海螺水泥(600585-CN)、萬年青(000789-CN)等漲超6%;汽車零部件板塊延續強勢，隆盛科技(300680-CN)、正裕工業(603089-CN)、西菱動力(300733-CN)等多股集體漲停;白酒企業全線活躍，迎駕貢酒(603198-CN)、今世緣(603369-CN)、水井坊(600779-CN)紛紛大漲逾8%，此前連續大跌的貴州茅台(600519-CN)今日則大漲近5%；券商板塊低開高走，但盤中遭資金高位出逃衝高回落，長城證券(002939-CN)、天風證券(601162-CN)漲停，財通證券(601108-CN)盤中一度衝擊漲停最後收漲逾4%。

A股有望回歸價值投資通道

市場不過是一場輪回。歷史上，一輪熊市的完結伴隨著就是白馬股的補跌，以及超跌低價股的重受追捧，目前劇情的前段已經出現，而後段還未顯現。從昨日證監會盤中的表態看，政策刺激已經有所顯現，其中減少對交易環節的不必要幹預，讓市場對監管有明確預期，引導更多增量中長線資金入市，讓投資者有公平交易的機會的表態，也讓市場從交易層面再度看到一些機會，提振了市場情緒和信心。受此提振，隨後A股順勢走高，不僅金融股再度強攻，題材股也受到鼓舞非常活躍。

今日貴州茅台企穩上行，大幅收漲，帶動眾多白酒股重回企穩通道，作為熊市的最強防禦板塊的崛起，預示著A股價值投資時代的臨近。人社部傳來重磅消息，4000多億養老金到賬開始投資，短線來看，利於A股向價值投資風格的引導。10月收官戰，A股延續昨日反彈，市場的流動性有明顯的改善，超跌、低價、流通盤較小、低估值、沒有“地雷”風險的品種有望得到近階段市場的追捧，超跌低價股的估值修復行情有望結構性出現。

板塊輪動共振向上 十一月行情值得期待

機構持股動向向來都是投資者關註的焦點，隨著三季報落下帷幕，三季度機構持股的變動浮出水面。三季度正值A股一段難得的休養生息期，在平穩的行情下，機構調倉依然暗流湧動。截至10月30日不完全統計顯示，三季度機構進退各不同。其中，證金持股趨分散，社保基金保持穩定，養老金規模擴大，QFII繼續加碼。今日指數連續反彈，儘管成交量有所釋放，但增量資金進場併不明顯，目前市場分化較為嚴重，短期上衝動力稍顯不足，仍有反復的大概率。

總體看，今天作為十月的收官之戰，隨著大盤中陽報收，10月份的行情落下了帷幕，滬指站上2600點，多個板塊輪番共振向上表現，十一月的行情值得期待。

作者：毛莉

編輯：唐文英