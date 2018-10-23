保險業投資5+2產業超標 一年投資逾1200億元

金管會在去 (2017) 年推出鼓勵保險業投資 5+2 產業方案，共兩期辦理，對保險業投資的目標，金管會當時訂下了第一期 300 億元的 KPI，但是據金管會統計，今年 8 月底到期，保險業實際投資達 1277 億元。

為配合政府政策扶植 5+2 新創重點產業及協助該等產業籌募資金，金管會業於去年 9 月 25 日推出「鼓勵保險業辦理新創重點產業投資方案」，以鼓勵保險業於兼顧保戶權益保障及保險業投資風險等考量下，積極評估及參與投資新創重點產業。投資對象包括：綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等 5+2 新創重點產業。並分兩期辦理，第一期從去年 9 月 1 日至今年 8 月 31 日，第二期為今年 9 月 1 日至明年 8 月 31 日，每期 12 個月。

當時金管會訂下第一期保險業對新創重點產業投資增加 300 億元目標，今年 8 月第一期到期，據金管會統計，保險業對 5+2 新創重點產業的投資金額增加約 1277 億元，已達成第一期預期目標數 300 億元。

保險局長吳桂茂表示，接下來目標是訂下 3 年 1500 億元，依序每年新增金額為 400 億元、500 億元與 600 億元。

保險業除了挺 5+2 新創重點產業，也力挺微型保單，顧立雄表示，從 2009 年開放保險業辦理微型保單，到今年 9 月底為止，累計承保人數已達 61.5 萬人，累計保險金額超過 1994 億元，對於建構健全的社會安全網有相當助益。