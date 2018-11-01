紐約匯市—市場消化經濟數據 走勢持平 歐元10月跌2.5%

週三 (31 日) 交易，主要貨幣匯率走勢穩定，投資者衡量來自歐元區、中國和美國的經濟數據。

歐元區消費物價通膨年率 2.2%，符合預期。

中國 10 月製造業採購經理人指數下降至 50.2，低於預期的 50.6，意味著活動增長幾乎持平。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，「中國市場整晚表現良好，人民幣兌美元持續繞在 7 附近，這個重要心裡關卡如果打破的話，可能會進一步下跌，讓中美兩國的緊張局勢更嚴重。」

美元兌人民幣匯率小幅上升，1 美元兌 6.9758 在岸人民幣，兌 6.9775 離岸人民幣。

歐元兌美元下跌，自週二的 1.1347 美元貶至 1.1315 美元，本月歐元兌美元下跌 2.5%。

美元方面，交易者聚焦私人企業就業人數 22.7 萬人，優於預期。但 9 月數據自 23 萬人下降至 21.8 萬人。

ICE 美元指數持平在 97.134，本月漲幅 2.1%，根據 FactSet，這是自 5 月來最大單月漲幅。

英鎊兌美元上漲，自週二的 1.2707 美元上漲至 1.2766 美元，但本月匯率跌幅 2%。媒體報導，脫歐事務大臣 Dominic Raab 一封信函指出，預計在 11 月 21 日之前達成協議，激勵英鎊走漲。

其他方面，日本央行週二晚間宣布維持貨幣政策不變，但縮減購買短期債券的日數，並增加購買量。日本央行被普遍認為是發達國家中最鴿派的央行，且其通膨年率穩定遠低於 2%，其寬鬆貨幣政策預計不會在短期內改變。

日圓兌美元週三走強，1 美元兌 113.03 日圓，較前一日 113.12 日圓下降。受到股市波動造成的市場避險情緒影響，本月美元兌日圓下跌 0.6%。