出生公民權：不只是美國承認！

隨著美國中期選舉臨近，川普又在縮緊移民政策上放了大招。30 日川普在接受 Axios 獨家專訪時揚言要廢除「出生公民權」（birthright citizenship），順便還喊話表示：「我們是世界上唯一一個大家進來生孩子，孩子就成了美國公民的國家。這太荒謬了，必須結束這一切。」

事實上，川普聲稱美國是世界上唯一有「出生公民權」國家的說法並不正確。全世界有 30 多個國家採取出生公民權，大多集中在美洲，包括加拿大、墨西哥、巴西和阿根廷都採用跟美國相同的出生公民權這一規定。

根據 World Atlas 統計，以下是擁有出生公民權的國家名單：

安提瓜和巴布達

阿根廷

巴巴多斯

伯利茲

玻利維亞

巴西

加拿大

智利

古巴

多明尼加共和國

厄瓜多爾

薩爾瓦多

斐濟

格林納達

危地馬拉

圭亞那

洪都拉斯

牙買加

墨西哥

尼加拉瓜

巴拿馬

巴拉圭

秘魯

聖基茨和尼維斯

聖盧西亞

聖文森特和格林納丁斯

特立尼達和多巴哥

美國

烏拉圭

委內瑞拉

Quartz 報導還警告稱，如果美國真的變更國籍政策，這種做法恐怕會讓美國成為美洲的「異類」。

事實上，還有也一種與出生公民權相對應的是血緣公民權，要求父母必須有至少一方是本國公民，依據血緣關係使此人具有本國公民權。相比於出生公民權，血緣公民權的被採納範圍更為廣泛，被多數國家採用。

出生公民權通常象徵着一個國家對移民的開放程度。各國會修改關於公民身份的國籍法，以應對不同時期的社會和政治環境。

例如英國由於無法承擔大量國際移民進入該國，便在 1981 年修改國籍法規取消了無條件的出生公民權，規定只有在英國出生、且父母至少一方為英國公民者，方能得到英國公民權。

而德國曾加強對移民的開放。2000 年，德國修改法律，給予長期居住德國者的小孩公民權，不再對父母國籍另作要求。擁有德國居留許可或在德國居住至少八年的父母所生子女即可獲得德國國籍。