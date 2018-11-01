花旗聯合勸募活動起跑 送愛330個社福團體

花旗聯合勸募活動邁入第 24 年，此次活動邀請創作天后陳綺貞擔任愛心大使，透過鏡頭發掘社會各個角落的助人故事，藉由這些溫馨的故事希望能帶動更多人投入捐款活動，並由插畫家麥戈 Magger 設計愛心見證禮，為全台中小型社福團體募集所需的資金，以推動各項助人專案。

花旗 (台灣) 銀行董事長莫兆鴻表示，多年以來，花旗聯合勸募活動一直受到眾多捐款人默默地支持，他們看似平凡的舉動，卻創造許多不平凡的感動。今年募款活動希望將這群無名英雄的故事與大眾分享，進而吸引更多人加入公益捐款的行列，讓暖心故事持續在全台各個角落上演。

為迎接豬年的到來，本屆活動融合往年「一起愛 愛不同」的理念，邀請插畫家麥戈Ｍagger 為活動設計愛心見證禮 -- 小豬「麥萌」，即日起至 2019 年 2 月 28 日止，凡捐款 6,000 元以上，即可珍藏愛心見證禮，麥萌娃娃以及杯套乙組。

此外，創作歌手陳綺貞跨刀為本屆活動擔任愛心大使，喜愛攝影、寫作的她不僅協助活動拍攝宣傳照及廣告影片，並分享自身助人的故事，鼓勵不論多平凡的人都能伸出雙手貢獻自己的一己之力，讓助人的畫面不間斷出現在生命鏡頭裡。

聯合勸募協會指出，為了使善款真正使用在助人計畫上，結合了近 200 位專家委員，投入逾 9,700 個小時把關愛心的流向，合理分配 2 億 6 千多萬元支持全台 330 個中小型社福團體。

聯合勸募協會理事長陳永清表示，大家的愛心每年讓全台 110 萬人受惠，今年向聯合勸募申請的助人服務計畫金額近五億元，也希望大家一起響應月捐 500 元，讓投入的愛心不間斷。