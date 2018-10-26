友達宣布新組織布局 顯示器產品事業拆分為三事業群 11/1生效

友達 (2409) 今(26)日宣布新組織佈局，將顯示器產品事業調整為技術研發群、業務事業群與製造營運群，技術研發群由技術長廖唯倫帶領，業務事業群由副總經理林恬宇帶領，製造營運群由副總經理林挺立升任，新人事組織案將於 2018 年 11 月 1 日生效。總經理暨營運長蔡國新表示，物聯網及 AI 的發展將掀起所有產業的變革，智慧化應用在各領域加速導入，面對瞬息萬變的數位轉型浪潮，企業唯有具備快速調整策略、組織架構、研發技術的能力，才能藉此創造價值以迎接新商業模式所帶來的挑戰。此次新組織佈局，將可發揮整合規模與資源的優勢，以更靈活與更彈性的管理效率，達到策略共享、資源共享、平台共享的效能，強化公司價值轉型的成長動能。藉由整合分享營運資源與團隊人才，以穩固領先的研發技術力與產業競爭力，期許能夠更聚焦並與價值鏈夥伴追求共同利益的最大化。



創新技術是企業維持長期競爭力的根基，技術研發群 (Technology Group) 將以共享技術的平台，鏈結跨產品與跨解決方案的研發資源與人才，以發揮垂直與水平的技術整合優勢。技術長廖唯倫已在友達累積 20 年完整豐富的資歷，公司將借重其跨領域的技術管理及縝密的規劃能力，擘畫短、中、長期技術發展策略，持續提升研發能量、開發新應用市場。



科技發展創造各類智慧應用的無限商機，市場需求已由單一的產品應用走向複雜度更高的軟硬整合加值服務。業務事業群 (Business Group) 將緊密串連各產品單位以滿足各式智慧應用，除了鞏固產品既有的市場領先地位，並深化零售、運輸、醫療及工業商業等場域的全方位智慧解決方案。



製造業的大趨勢持續朝製造智慧化發展，可兼顧規模經濟的生產效率又能滿足少量多樣的管理效能，將是未來決勝的關鍵之一。友達結合 AI 與大數據分析推動智慧製造，已累積多年紮實的基礎，製造營運群 (Manufacturing Group) 將結合全球生產據點的資源，以建構高效率、高品質與高彈性的智慧生產線。林挺立將憑藉其多年深厚的生產管理實務經驗，帶領製造團隊整合不同世代線的優質產能，提供客戶多元化的最佳產品組合。

