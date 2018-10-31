歐股反彈 泛歐 Stoxx 600上漲1.6%

昨日美股收高，提振了市場情緒；今 (31) 日歐股早盤，主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.60%。

台北時間週三下午 5 點 12 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.60%，德國 DAX 指數上漲 1.69%，法國 CAC 40 指數上漲 2.12%，英國 FTSE 指數上漲 1.58%。

企業財報表現亮眼，使樂觀情緒升溫；L'Oreal 第 3 季營收優於去年同期，帶動其股價大漲逾 6%。

受惠於獲利成長，渣打銀行 (Standard Chartered)、西班牙國際銀行 (Banco Santander)，股價分別上漲 4% 和 2%。

雖然歐股回神反彈，但 10 月累計跌幅，仍可能創下 2016 年 1 月以來，單月最差表現。

週三亞股亦走揚，上證綜指收漲 1.35%，深證成指收漲 1.46%；南韓 Kospi 指數漲逾 0.7%，日經 225 指數漲逾 2.1 %；台股收漲 276.02 點，至 9802.13 點。

在晶片、運輸類股領漲下，昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 431.72 點 (1.77%)，至 24874.64 點；標普 500 指數收漲 41.38 點 (1.57%)，至 2682.63 點；那斯達克指數收漲 111.36 點 (1.58%)，至 7161.65 點。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；外媒報導稱，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅。

但川普透露，他預期美中雙方，能在貿易問題上，達成「很好的協議」，該言論使市場憂慮情緒降溫。