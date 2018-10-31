創業家旗下松果購物雙11業績目標年增130% 11月交易額上看億元

1111 購物節即將到來，創業家 (8477) 旗下 B2B2C 電商平台松果購物將從 11 月 1 日起至 11 日推出「1111 一起買個夠」活動，除了將挾帶行動及 AI 輔助的優勢外，更祭出五大有感優惠方案吸客。松果購物董事長郭家齊表示，今年松果購物將力拼 11 月份交易額突破億元大關，業績挑戰較去年成長超過 130%，再創單月新高紀錄，而雙 11 檔期目標交易額更可望較去年同期翻倍成長。松果購物表示，以去年雙 11 單日來看，首度落在假日的雙 11 購物節為行動原生平台帶來絕佳立基點，單日交易額年成長 5 倍。面對今年雙 11 大戰，松果購物將以「AI 達到精準行銷並優化消費歷程及體驗」、「APP 及 LINE 行動布局帶動流量挹注」為兩大優勢輔助雙 11 買氣，並透過遊戲提升消費黏著度，增強雙 11 期間的回購率。



松果購物認為，雙 11 當天為電商搶攻流量的激戰，有流量才有商機，觀察去年 11/11 當日行動端流量較 2016 年同期增長 9 倍，行動端業績更高達 9 成，其中 Mobile 及 APP 最高峰都出現在限量快搶時段，因此今年為增加時段流量特別加碼活動期間品牌下殺及增加限量快搶時段檔次，力求多高峰波點的搶購流量，並將透過戳戳樂任務增加消費互動，增加停留時間及回購率。