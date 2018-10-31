【大行報告】光大新鴻基：白雲山(00874-HK)純利快速增長 目標價為30.1元

光大新鴻基發表研報指，港股走勢一浪低於一浪，後市去向未明，惟績優股持續受到市場關注，白雲山(00874-HK)便是其一。績勝預期帶動下，股價周二(30日)逆市大升16%，走勢出眾。該行早在8月底時分析對此股的看法，認為其盈利增長強勁，股價隨大市調整後，估值低殘，值得吸納。如今，季績報捷，股價明顯見底反彈，該行繼續維持對其樂觀的看法。

研報指出，白雲山公布今年9月底止首三季業績，按中國會計準則，實現營業收入298.76億元人民幣，按年增87.1%;純利34.39億元人民幣，按年增131.5%。這一年來，集團純利增長速度驚人。回看2017年，全年純利20.62億元人民幣，按年增36.7%。今年首季，純利9.05億元人民幣，按年增86.8%。上半年純利為26.19億元人民幣，按年大增126.1%。值得留意的是，上半年純利金額已超過去年一整年。直到第三季，純利增長依然強勁，首三季按年大增131.5%至34.39億元人民幣，反映集團盈利能力不容小覷。

光大新鴻基認為，純利快速增長主要有兩大看點：首先，廣藥集團和加多寶的商標仲裁案擾攘多年後，最終由廣藥集團勝訴，早前更傳出加多寶正處於資不抵債的狀況，以此推斷，內地涼茶市場或將由王老吉一家獨大。白雲山主要收入來自大健康業務，產品包括王老吉涼茶，看到集團首三季收入增長相比去年明顯提速，部分或是因為王老吉涼茶今年來銷量大幅增長所帶動;除了大健康業務，大南藥業務亦持續發力，當中高毛利藥品「金戈」應記一功。「金戈」為中國版「偉哥」，去年淘寶天貓「雙十一」節，「金戈」單日銷量在藥品品牌排行榜排名第一，其銷量遠遠拋離第二、三位的藥品品牌。適逢一年一度「雙十一」將至，集團有望再創佳績。

集團兩大主營業務同樣有看頭，預計全年業績或將有不俗的表現，股價升幅可期，惟績後升勢過急，建議回落至26.4元才吸納，初步目標看30.1元，穿23.35元即止蝕。