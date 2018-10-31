陸股ETF新兵 中信中國50、中信中國50正2掛牌蜜月行情失靈

鉅亨網記者陳慧菱 台北 2018年10月31號12點20分

陸股 ETF 今 (31) 日又添新兵，且是中國信託投信進軍 ETF 市場的首發產品，不過，中信中國 50(00752-TW) 及中信中國 50 正 2(00753L-TW) 掛牌首日蜜月行情失靈，分別跌逾 1%、2%。

ETF 成為近年來的投資顯學，根據投信投顧公會統計，ETF 規模呈現爆炸性成長，尤其是陸股 ETF 的規模甚至已經超過了台股 ETF 規模，且規模前十大的 ETF 中，陸股 ETF 就占了七檔，足以說明投資人對陸股 ETF 的青睞。

證交所董事長許璋瑤表示，今天加入這 2 檔 ETF 後，台灣就有 111 檔 ETF，資產規模將達 3800 億元。在近期全球市場波動之際，ETF 具備分散風險、交易成本低的優勢，是切入最好的時間點。ETF 10 月交易佔市場交易總量約 5%，先前有逼近 10% 的水準，顯見未來還有相當發展潛力。

中國信託投信總經理張浴澤表示，中國信託投信首度跨足 ETF 基金產品，推出首檔連結「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」的「中信中國 50」及「中信中國 50 正 2」，雖然國人對投資中國都相當熟悉，管道也多元，但是「中信中國 50 」為精選市值前 50 大的中國新經濟題材企業，其中包括了為人熟悉的騰訊、阿里巴巴、百度等新創科技公司，相較於目前市面上追蹤中國主要指數的陸股 ETF，多以大型金融、消費及地產股等為主，「中信中國 50」給台灣投資人又多一個投資中國的選擇。

展望陸股後市，中信中國 50 ETF 經理人葉松炫說，中國股市體質不錯，但因投資人信心不足，就連中國央行、銀保監會及證監會等三大單位高層於 10/19 聯手信心喊話，也不見拉抬成效。根據 Bloomberg 截至 26 日統計，外資 10 月淨賣超中國 A 股的規模近 200 億元人民幣，恐創下深港通開通以來最大的資金淨流出金額，同時上證綜指本月至今下跌 7.7%，也是 2008 年金融海嘯以來的最差十月表現；另外資提款影響最大的自然是權重股，以產業來看，金融與消費股都是賣超標的。

葉松炫提醒，投資人在選擇中國相關指數產品時，應將匯率變化納入考慮，受外資撤離影響，離岸人民幣近期再創今年新低，隨美國升息趨勢明確，人民幣還將承受壓力，資金外流態勢短期內或難逆轉。因此，持有中國在岸指數的投資人，應慎防匯損繼續擴大。至於連結以美元或港元計價之離岸中國指數，將受惠於美元升值，甚至會有匯兌收益。