【華冠投顧】承啟又幫到大家了！

何丞唐 分析師

美國經濟成長持股看好，使美股持續上攻，台股在本週連續上漲三天後稍作休息，終場加權指數下跌 5.82 點，收在 11093 點，成交量為 1124 億元。

盤面上，2330 台積電、2308 台達電、2448 晶電、2409 友達、3481 群創等權值股反彈；MOSFET 則漲跌互見，2327 國巨、2492 華新科收黑；今日漲停個股計有：8906 花王、2816 旺旺保、4303 信立、8935 邦泰、6514 芮特 KY、5227 立凱 KY、9929 秋雨、2442 新美齊；跌停板個股計有：4198 環瑞醫

近期外資回補，包括外資連三天現貨買超金額超過 300 億元；台期指的淨多單部位也增加增至至 4 萬 8 千口以上，使台股本週上攻，距離前波高點 11262 點不遠。此外，2330 台積電因全球第二大晶圓代工廠格芯擱置 7 奈米計畫，使台積電獨霸市場，也為本波台股上漲大攻臣。後續除提防技術性拉回外，台股仍偏多看待。

近期與法人同行的 2425 承啟，老師有沒有在 LINE 群組當中，給你兩段話：「繼往聖之絕學、開萬世之太平。」是不是給你明顯的提示：承先又啟後。就像我們從事投資的行業一樣， 繼承了先人的智慧，開啟了後人的典範，是不是也開啟了後人的財富！這兩段話用四個字來形容，沒有別的了吧！你總不會說一石二鳥吧… 就是承先啟後。2425 承啟股價又來到新高。

本週四天的時間，大盤驚驚攻，反觀上週投資人眼中的台股是：好悲觀啊！有沒有一堆人拿無量無價來嚇你，各位，這個大盤就是專門在修理那些講量價配合的人啦，你再怎麼聽都是：上漲有量、量價要齊揚；只要跌了就跟你說：這叫量縮價穩… 鬼址嘛！各位看一下吧，本周一台股漲 92 點、周二漲 87 點、周三漲 70 點。我講難聽一點，大盤都漲 3% 了！有很多投資朋友 3% 沒賺到，還賠了一屁股；那些上周叫你要避開這、避開那，是不是跟先前叫你去追高的，是同一批人，你自己看看吧。

我還特別跟各位講，其實做股票的道理沒有這麼難，就跟你的格局一樣，你站得越高、看得越遠，你的投資獲利自然而然就跟別人不一樣；這就是為什麼老師一直請各位站在世界巨人的肩膀上、在巨人的腦袋上賺錢嘛。就像老師讓你踩在大蘋果上面一樣，3008 大立光 3300 元的時候，4 月 30 日叫你全力重壓，之後大立光波段飆到 5000 元；3406 玉晶光從 64 元開始賺，十進十出的完美操作，全國所有會員，我敢講 3406 玉晶光全市場沒有人賺得比我們多的！3504 揚明光，73 元帶領全國會員重壓，分別在 163 元及跌破 100 元的時候跟你講怎麼做，夠清楚了吧！

所以我說，站在世界巨人的肩膀上，你才能賺得更多、賺得更遠，我們也示範、實戰教學，就是希望能盡一份老師的專業，幫助到最多的投資好朋友。就像這次同樣的情況，美股算世界股市當中的領頭羊了，領動美股上漲的，最近有一檔股票很特別，Nvidia 這兩天創下歷史新高，上星期老師講的時候，它還沒創下新高喔，我說你一定要找到台股與它連動最密切的，老師是不是不藏私，也跟節目中的好朋友來分享，然後現在全市場你聽到的，又都有 2425 承啟了。上星期三承啟不到 40 元，請問那時候全市場有人跟你講承啟嗎？上星期三收在 42 元，我說一切都才剛開始，然後上週四又漲將近 4%，上週五再漲 5%，來到 45.5 元，繼續創高。

現在大盤漲 3% 了，如果你連 3% 都賺不到，還檔檔賠、滿手套牢，趕快打電話給王媽吧！所以人家常常講：「細節決定成敗。」老師有沒有事先跟你做預告，如果 Nvidia 即將創歷史新高，連動到的 2425 承啟也讓全國所有會員都賺到應得的獲利。那你會問：「接下來九月份呢？」熟門熟路的好朋友都知道，老師在月底的時候會帶領大家，就像 7 月底的時候贈送的 "8 月飆股香"：3504 揚明光、8028 昇揚半、3443 創意、1760 寶齡富… 都幫到大家了吧！接下來，我認為法人在季底作帳行情的時刻，你是有機會離你的夢想越來越近，前提是，您站對位子了嗎？

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