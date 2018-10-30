富邦媒造節成功 今年雙11業績喊出倍增 單日目標上看14億元

全球狂歡購物節雙 11 即將到來，富邦媒 (8454) 今舉行記者會，揭開 2018《雙 11 超狂購物節》佈局，正式吹響雙 11 的號角，今年 momo 攜手「千大知名品牌」、「27 大銀行最高 22% 回饋」、「千萬粉絲網紅陣容」一同歡慶歷年來最大規模的狂歡盛事。富邦媒總經理林啟峰表示，去年雙 11 單日業績達 7 億元，今年更多品牌、信用卡商加入雙 11 盛事，因此今年雙 11 單日業績將挑戰較去年同期倍增，單日業績目標上看 14 億元。林啟峰認為，台灣雙 11 造節氣氛成功，除了買氣熱絡外，共襄盛舉的廠商也越來越多，今年參與的品牌廠商達 1000 家、信用卡廠商則達 27 家，且回饋由 10% 起跳，優惠為歷年最高，看好在雙 11 規模擴大下，今年單日業績將挑戰倍增。



今年雙 11 富邦媒祭出「全天候不斷電直播」，串聯 O&O 線上線下，自上午 11 時進駐台北信義區香堤大道廣場打造《momo 雙 11 品牌狂歡城》，momo 直播晚會則將自晚間 20 點 30 分接力登場，延續往年串聯電視購物 LIVE 及網路直播模式，將消費娛樂自實體延伸至虛擬，把今年雙 11 熱潮推向新高峰，以期再次刷新雙 11 業績新高峰。



富邦媒提到，今年雙 11 攜手千大知名品牌橫跨 3C 家電、居家生活、流行精品、美妝保健與健康休閒等一同聯合歡慶，參與盛會的商品無論在廣度與深度皆為歷年之最，商品備貨量更較去年增加逾 3 倍，再加上信用卡、紅包等回饋，今年雙 11 業績將持續創新高。