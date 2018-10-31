收購APA通過 李澤鉅：香港房價未達泡沫般嚴重

長實 (1113-HK)、長建 (1038-HK) 與電能 (0006-HK) 以逾港幣 750 億元收購澳洲天然氣管道公司 APA Group 的交易，昨 (30) 日獲 3 家公司 99% 股東贊成通過。長實兼長建主席李澤鉅並在會議中表示不看空房市，香港房價未到達泡沫般嚴重水準。

李澤鉅昨天在長實股東特別大會上指出，過去多年香港房價一直偏高，但目前未到達泡沫般嚴重的水準，因用家仍占大多數，大部分人都是買房自住，未來買地會視乎地點及成本，遇到好的土地一定會繼續買，最近集團便成功投得港鐵 (0066-HK) 黃竹坑 3 期項目。

他強調，集團沒有看空房市，固定收益與房地產兩大業務都是長實偏好的項目，特別是「地產是我們老本行，不會這麼容易放棄」。

長實近年大幅提高固定收益項目比例，若收購 APA 成功，將是長實最大的固定收益項目。

長實等早前已取得澳洲競爭及消費者委員會不反對收購建議，長實、長建及電能將分別按 60%、20% 及 20% 的比例進行收購，以交易涉資約 129.79 億澳元 (約港幣 722 億元) 計，長實需負擔約港幣 433 億元。

李澤鉅稱，基建行業與其他生意不同，不會像房市般飄忽，過去數個月基建項目的價值基本上沒有改變，而且當世界愈趨不穩，反而有愈多資金會留意一些可以避險的資產工具，故基建的生意不太受短期市場波動所影響，更重要是未來市場波動更可能為集團製造更多機會。

他在出席電能特別股東會上說，併購項目愈大，競爭者相對會較少，回報也會較佳，因此最有利的併購模式是與系內公司合作。

長實 3 家上市公司聯合公布，在長實的股東會上，2 項收購 APA 議案，分別獲得超過 99.85% 及 99.73% 票數通過；長建則有超過 99.964% 股東票數通過收購；電能股東會則有超過 99.85% 票數通過收購。

截至今 (31) 日發稿，長實跌 2.69%，報港幣 50.65 元；長建報港幣 57.35 元，持平；電能漲 0.29%，報港幣 51.85 元。