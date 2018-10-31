Facebook高管解讀Q3財報：目前最大的機遇是資訊流等產品利潤的不斷增長

Facebook 周三（10 月 30 日）發布了該公司截至 9 月 30 日的 2018 年 Q3 財報。財報顯示，第第三季 Facebook 總營收為 137.27 億美元，較上年同期的 103.29 億美元增長逾 30%；凈利潤為 51.37 億美元，較上年同期的 47.07 億美元增長 9%。

Facebook 創始人兼 CEO 馬克 · 扎克伯格稱，「我們的社區和業務仍持續快速增長，現在每天至少有超過 20 億人使用我們的服務，」與此同時，Facebook 正努力為個人用戶提供最好的服務，他認為 Facebook 今後在影音和商業領域也有巨大的機遇。

財報發布後，公司董事長兼首席執行官馬克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）、首席營運官謝麗爾 · 桑德博格（Sheryl Sandberg）和首席財務官大衛 · 韋納（David Wehner）召開了電話會議，介紹了公司 Q3 的經營和財務狀況，並現場回答了分析師提問。

如下是問答主要內容，（來自騰訊科技，全天候科技做了編輯整理）：

摩根大通分析師道格 · 安慕斯（Doug Anmuth）：公司目前在平衡 Instagram 和 WhatsApp 用戶增長上面臨了哪些挑戰？ Facebook 目前還未涉獵哪些領域？在之前的會議中，管理層曾提到 2019 年公司預計支出將有 40%-50% 的上漲，現在是否有同樣的預期？明年公司的戰略部署是否有調整？

扎克伯格：每當 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 有新產品推出時，因為擔心程序出現問題影響用戶體驗，公司就想放緩發展速度，但現在我們不再擔心這方面的問題，因為我們取得了重大的突破與成功。從 Facebook 到 Instagram 再到 WhatsApp，各類用戶正保持迅速、穩定的增長。

大衛 · 韋納：目前公司對 2019 年的費用增長預期與之前的保持一致，主要集中在幾個重要的投資領域。去年的增長為 45%，屬於較高水平，因此會對 2019 年支出的增長起到一定消極的影響。此外，公司對資本支出以及一些重要項目加大投資，目前主要的投資領域包括 AR、VR、影音內容及用戶隱私安全等技術。

瑞銀證券分析師埃里克 · 謝里丹（Eric Sheridan）：Facebook 在廣告領域上取得了哪些進步？

桑德博格：通過不斷建立和加強廣告商基礎，目前，我們在行業已經處於領先地位，可以為用戶轉達豐富多樣的廣告。首先，廣告形式必須要切合用戶的需求，用戶更偏愛影音形式。因此，臉書和 Instagram 上的廣告內容與一般的資訊流有所不同，但是對於廣告商來說創造影音廣告較為複雜，因此我們創造了能夠簡化的工具。第二，對相似目標用戶進行相同的測定。我們藉助算法對相似的用戶在正確的時間推薦他們感興趣的廣告。第三，廣告商可以利用我們的後台數據對系統進行優化從而提升投資回報率。公司通過提取廣告庫數據，分析出相關用戶的特徵與偏好，從而幫助廣商用最合適的形式精準投放廣告內容。

摩根士丹利分析師布萊恩 · 諾瓦克（Brian Nowak）：第一個問題，上季度管理層預計年利潤增長率將有所上漲，未來兩年帶動公司資訊流增長、用戶參與度以及商業變現進程的主要原因是什麼？第二個問題，公司影音業務的競爭者情況？

大衛 · 韋納：公司目前最大的機遇是 Facebook、Instagram 等產品利潤的不斷增長，包括資訊流以及 Stories 等產品。Stories 和 Instagram 為公司帶來了更多用戶印象同時帶動了公司的利潤增長。此外，我沒有其他關於營收展望的更新。

扎克伯格：關於影音，最重要的是保障用戶體驗，確保影音創建者能夠同時創立自己的社區，確保影音用戶間的流暢交流。用戶希望瀏覽很多影音內容，然而我們能提供的資源卻有限，因此我們希望努力「去除」這種限制。一方面，在影音中建立起社會聯繫，為大家打造出可以建立起溝通的產品，這也是 Facebook 的宗旨。另一方面，我們需要找到一條路：既 不能夠實現影音業務的不斷增長同時讓用戶表達需求。公司目前正在研究如何控制影音內容以某種速度增長，我認為這將是一個激動人心的機會，這也是為什麼我會對美國市場影音業務的利潤增長持積極態度。

美銀美林分析師賈斯汀 · 珀斯特（Justin Post）：Facebook 年初推出影音業務後，Q3 季度用戶參與度是否保持穩定上升？部分用戶從臉書轉移到了 Instagram，管理層可否分享一下用戶走向趨勢？

扎克伯格：Q3 季度用戶參與度繼續保持穩定快速增長，主要來自於私人資訊和故事分享。在過去幾年裡，用戶使用臉書 APP 的總時長顯著上升主要原因是獲取公共資訊的數量增多，儘管如此人與人之間的交流卻在減少。從獲取到的用戶反饋中可以發現，用戶不想進行交流，因此我們作了很多改進來促進人與人之間的溝通。同時，減少程序中垃圾影音及負面內容的數量。

關於用戶走勢，市場目前處於接近飽和的穩定狀態。以美國為例，用戶正在迅速穩定地增長。用戶想在社區家庭中建立聯繫與溝通，我們也希望獲得用戶最真實的反饋從而實現不斷地提升。