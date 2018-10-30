強勢股轉弱 強勁數據無用 美國股市的敗象

二週前，分析師指出，「如果這波賣壓導致了 10% 跌幅，將是八個月來，第二次回檔至修正區，這可能意味這波近十年的多頭市場恐將結束。」

這種情況鮮少發生，過去 30 年，僅發生過一次，而且並非在一波長期的多頭走勢之後，這讓人難再期待股市還能大幅反彈。

週一，美國股市大幅震盪，最終道瓊工業平均指數自 10 月初所創歷史收盤高點下跌了 8.9%，S&P 500 自 9 月 20 日高點下跌了 9.9%。Nasdaq 與小型股指數 Russell 2000 自 8 月底高點分別大跌了 13.1% 與 15.1%，明顯進入了修正區。

部份原先大漲的股票，近來表現不如人意，對經濟敏感的類股賣壓沉重，營建股已進入空頭市場，再再都讓人擔憂。

美國 GDP 成長強勁，目前為止，企業獲利連續第三季年率成長高於 20%，却都無法阻止股市的賣壓。這可能意味 2017 年減稅的利多，在股市已有所反應，若要進一步推升股市，恐得有其他的利多因素。

現在看看原本的領漲股，如何變成了落後股。在 FAANG 股票中，臉書與 Netflix 於今年初創新歷史高點，現在則自高點大跌了約三分之一。 Google 母公司 Alphabet 與亞馬遜亦分別自高點下跌了 20% 與 25%，跌破了空頭市場的門檻，亦即自近來高點下跌至少 20%。FAANG 股票中，僅有蘋果自歷史高點下跌 8.5%，尚未進入回檔區，更別說空頭市場了。

FAANG 股票的跌勢，其實早該發生。更讓人憂心的是，對經濟敏感的類股也大幅下跌。週一收盤，營建股指數自 1 月所創歷史高點大跌了逾 30%，其他週期性股票亦重挫。

科技股表現落後，對經濟敏感類股跌進了空頭市場，其他各類股均乏善可陳。值得注意的是 ，在股市全面下跌之時，經濟却成長強勁，失業率僅 3.7%，接近 50 年低點。分析師指出，失業率處於週期低點時，通常是空頭市場與經濟衰退的先兆。

再談到企業獲利與利率。已有近半數 S&P 500 企業公布了財報，其中 77% 獲利優於預期。然而，股市却遭遇賣壓。顯然，投資人想知道 Fed 明年會採取何種行動。

由於聯準會 (Fed) 持續調高短期利率，10 年期債券殖利率穾破了 3%，且將進一步走高。投資人明年面對的是升息與降低的獲利成長，難怪他們要賣出股票。