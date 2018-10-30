光寶科Q3每股純益寫2年新高 Q4營運展望保守

光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說，並公佈第 3 季財報，第 3 季稅後純益 26.4 億元，季增 50.43%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 1.14 元，創 2 年來單季新高；前 3 季稅後純益 54.36 億元，年增 15.42 倍，每股稅後純益 2.34 元。光寶集團總執行長陳廣中表示，目前明年第 1 季訂單能見度不高，整體負面因素多於正面因素，對第 4 季營運保守看待。

光寶科第 3 季合併營收 533.97 億元，季減 2.4%，年減 4.63%，毛利率 15.8%，季增 3.89 個百分點，年增 3.5 個百分點，營益率 6.2%，季增 0.84 個百分點，年增 3 個百分點；稅後純益 26.4 億元，季增 50.43%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 1.14 元。

光寶科前 3 季合併營收 1566.4 億元，年減 2.35%，毛利率 12.98%，年增 0.19 個百分點，營益率 3.6％，年減 0.18 個百分點；稅後純益 54.36 億元，年增 15.42 倍，每股稅後純益 2.34 元。

光寶科表示，第 3 季受惠雲端運算、LED 元件與戶外照明、儲存設備與 AI 智慧居家裝置等市場需求成長，加上供應鏈管理、產品組合優化與營運效率提升，使獲利攀揚，每股稅後純益創近 2 年來單季新高。

從各部門表現來看，第 3 季光電部門營收佔比 15%，營收季增近 1 成；資訊產品部門營收佔比 62%，營收季增達 16%；儲存部門營收佔比達 18%，營收季增 28%。

展望第 4 季，光寶科表示，看好雲端運算應用與 AI 智慧居家裝置市場需求、不可見光 LED 與戶外照明等核心事業，整體營運預期將表現穩健。

談及美中貿易戰，光寶集團總執行長陳廣中表示，就目前已實施的關稅部分，對光寶科的營收影響不到 2%，若擴大從已公布的稅率來看，營收影響也在 5% 以內，但目前客戶端對終端市場需求仍抓不太準，使明年第 1 季訂單能見度不高，整體而言，負面因素多於正面因素，第 4 季營運保守看待。

為因應美中貿易戰，陳廣中表示，光寶科已強化東南亞與台灣廠區的產能進度，高雄營運中心將於明年首季啟用，若直接輸出美國則受影響較低。