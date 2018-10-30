宏碁電競Predator稱霸Flipkart年度購物節 出貨率超過8成

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下電競品牌 Predator ，近期印度市場傳銷售捷報，在印度電商龍頭 Flipkart 的年度購物節「The Big Billion Days」中，成為電競筆電中最受歡迎的品牌，並以超過 8 成的出貨率，成當地電競筆電的領導品牌。

宏碁印度消費市場資深總監 Chandrahas Panigrahi 進一步指出，今年購物節活動中，除了電競產品之外，宏碁輕薄筆電也有 10 倍的成長，其中 Swift 3 更是在開賣 6 小時內就銷售一空，成為 Windows 作業系統筆電中銷售最出色的產品。

他也表示，宏碁與 Flipkart 達成策略合作，目的在於促進印度電競筆電生態圈的成長，希望能藉此將印度打造為下一個電競筆電的輝煌市場。

Flipkart 資深總監 Hari Kumar 則表示，該公司產品一直以來都是 Flipkart 平台上最受消費者喜愛的 PC 品牌，今年宏碁銷售成長，更達去年 3.5 倍之多，在電競筆電類別也拿下超過 8 成出貨率，表現相當突出。

他進一步表示，希望能與宏碁合作將最新的科技帶入印度市場，讓更多的印度消費者能夠藉由宏碁產品體驗最創新技術。