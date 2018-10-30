〈世界法說〉明年市況不確定性增加 看法較上季保守 世界仍不悲觀

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今(30)日召開法說會，董事長方略表示，目前訂單能見度仍可達 3 個月，第 4 季客戶晶圓需求仍穩定，預期營收將達 76-80 億元，季增 - 1.9 至 3.2%，不過就明年而言，美中貿易摩擦開始影響消費者信心，因此明年看法較上季更保守，樂觀的機會持續減少，但世界客戶提升市占率，世界對明年沒有悲觀，但是保守看待市況。

世界預估，第 4 季營收將落在 76-80 億元間，毛利率估達 36.5-38.5%，皆可望較第 3 季 36% 成長。

方略指出，本季客戶維持穩定晶圓需求，訂單能見度仍有 3 個月，可掌握到年底需求，其中大面板電視驅動 IC 相關訂單，仍可較第 3 季成長。

方略指出，目前產業庫存都有些微提升的情形，半導體庫存水位較高的產品，集中在通訊與 PC 領域，不過世界第 4 季展望仍正向，因為客戶在產業定位領先，擴大市佔率，另外電源管理晶片需求也穩定。

資本支出方面，方略強調，本季預估與上季相同，維持在 20 億元，今年整體產能將較去年成長 2%，第 4 季產能也會略微增加。

就明年展望而言，方略強調，美中貿易摩擦事件，已開始影響終端需求，消費者信心也在動搖中，日前國際貨幣組織 (IMF) 也下調今、明年全球 GDP，加上美國升息，預期資金將持續回流美國。

方略認為，第 4 季目前沒有感受貿易戰的影響，但要推論明年有難度，上季看法是審慎中樂觀多一些，隨著產業負面不確定性增加，審慎樂觀中的樂觀比重持續減少，就世界而言則沒有悲觀看法，但是對市況保守看待。

世界強調，明年由於部分國家面板廠產能調整，包含筆電與液晶螢幕，產能轉向到台系供應鏈，因此對世界而言供應量可望緩步增加，尤其面板 IC 還有 4K2K 比例提升，帶動產能與產出成長，預期需求將持續上揚。

世界表示，驅動 IC 明年需求不錯，主要是因計畫性生產帶動；至於分離式元件，由於許多歐美 IDM 廠將產品轉向到 8 吋生產，同樣有助世界表現；至於電源 IC，本就是少量多樣形式，因此雖然訂單與需求減少，但是訂單分散，可預期受影響程度沒有過於激烈。

世界強調，根據過去經驗，全球 GDP 每被下調 1%，電子產品就會修正 3%，半導體產業產值則修正 4-5%，晶圓代工產業則修正到 5-6%，幅度大於全球 GDP 表現，但世界的客戶持續取得市佔率，因此明年雖然市場成長力道趨緩，但還是有支撐力道。