達成戰略性合作，以後B站的番就能在騰訊看啦！

10月25日，騰訊與哔哩哔哩（以下簡稱：B站）聯合宣佈雙方達成戰略級合作，合作内容包括動畫、遊戲等ACG（Animation、Comic、Game）生態鏈條的上下遊。而在本月初，騰訊以3.176億美元現金投資B站，一躍成為B站第二大股東。

騰訊為何在一個月内對B站頻頻“出手”，併且如此“壕”氣。而最受年輕人感興趣的是，是不是以後B站更新的番在騰訊視頻就能看了？

騰訊：深入佈局ACG領域，緩解遊戲業務短板

根據騰訊與B站雙方披露的信息來看，此次合作範圍主要包括：騰訊與B站在版權方條件的許可的情況下互相開放動畫片庫；騰訊與B站在動畫項目的採購、參投、自製方面建立深度聯合機製。合作形式包括：分攤成本、同步首播、開放優先投資權；騰訊與B站在ACG產業鏈上下遊方面，同步新的行業投資機會，積極促進共同投資。

在大多數人看來，B站隻是一個動漫視頻網站，但其動漫業務併不盈利，相反B站卻是一家比騰訊更加依賴遊戲業務的公司。根據B站的財報數據顯示，今年二季度，公司營收10.3億元人民幣，同比增長76%；淨虧損7031萬元人民幣，虧損與去年相比呈擴大趨勢。而B站遊戲收入為7.9億元人民幣，同比增長61%，在總營收佔比77%，相比一季度營收佔比有所下降。

通過以上數據，我們可以看出B站業績併不理想，營收高度依賴遊戲業務，不僅如此，B站還面臨著内容版權爭議等問題。那麽，騰訊為什麽還要進行“大手筆”投資？

在今年“國慶節”前夕，騰訊進行了一次組織架構優化升級，在原有的七大事業群（BG）的基礎上進行重新“洗牌”，保留原有的企業發展事業群、互動娛樂事業群、技術工程事業群、微信事業群的基礎上，新成立雲與智慧產業事業群、平台與内容事業群。其中，平台與内容事業群包含了除了微信以外騰訊主要流量平台和幾乎全部的内容業務，推動騰訊視頻、影業、動漫、文學、音樂、體育、遊戲等在線業務協同發展。

早在2015年騰訊就曾提出“二次元經濟”概念，以“精品動漫+眾創平台+泛娛樂共生=明星動漫IP”的公式精確二次元經濟的商業理念。而隨著今年上半年國内互聯網遊戲企業面臨較大的社會和輿情壓力，在版號收緊的政策因素和新遊戲上線排期延後的雙重影響下，騰訊遊戲業務收到衝擊，業績增長逐步放緩。此時B站的出現不僅緩解騰訊遊戲業務上的短板，憑借B站獨特的社區生態，放大國漫IP建立二次元文化消費形態，拓展騰訊在ACG領域的佈局。

B站：“南抖音，北快手”下的“絕地反擊”

雖然B站的動漫業務一直以來是“虧本”的買賣，但B站一直堅持做動漫視頻，立志成為國内ACG業務的領頭羊。

而回顧B站的發展歷史，其版權内容一直爭議不斷，與迅雷、愛奇藝等視頻網站都產生過版權糾紛；此外，在版權購買上投入過多成本，且版權主要集中在動漫和紀錄片；如今，在“南抖音、北快手”的背景下，B站内容逐步同質化，用戶紛紛“脫粉”。雖然遭受外界的各種壓力和爭議，B站還是頑強的挺了過來，併且獲得騰訊的“青睐”。

對於B站來說能與騰訊達成戰略合作，無疑是找到了志同道合的“小夥伴”，此時的B站離夢想也更進一步。對此，B站董事長兼CEO陳睿表示：“做好中國ACG内容併推動其具備全球影響力，是B站長久以來的願望。在這條道路上，B站需要更多強有力的合作夥伴去一起實現這個理想，而騰訊和我們懷有同樣的願景。”

有騰訊背後的投資加持，一方面緩解了B站的業績困境；另一方面，由於騰訊手握大量國漫IP與年輕用戶群體，可以有效的緩解B站内容儲備上的壓力，讓過度依賴引進日漫的B站平衡不同内容與粉絲比例，降低營運風險。

此外，B站一直以來對動漫題材還是很認真的，但由於社交方面不足，原創動漫流量一直是個問題。因此，與騰訊的合作可緩解B站原創動漫的流量問題，在一定程度上減輕原創動漫推廣壓力。

綜上來看，騰訊與B站的合作不僅優勢互補、各取所需，也將對ACG產業鏈的上下遊的發展。騰訊看重的是B站背後的年輕用戶群體，將其規劃至自己的“大文娛”版圖之中；而B站通過站上騰訊這個“巨人的肩膀”實現ACG產業龍頭夢想。簡而言之，一個IP，通過B站建立口碑，通過騰訊的渠道擴張影響力取得全鏈條的開發成果，最終實現雙赢。