全家9月營收年增逾一成 鮮食業績穩健成長 全年占比上看23%

全家 (5903)9 月營收 60.7 億元，年增 10.87%，累計 1-9 月營收 533.01 億元，年增 10.55%。全家表示，綜觀 9 月營運表現，受惠於近年鮮食構造改革效益逐漸浮現，帶動 9 月鮮食業績穩健成長，而今年 1-8 月鮮食營收較去年同期成長 15%，看好今年全年鮮食占比有望由去年的 21% 成長至 23%。全家指出，在 9 月業績部分，沙拉、冷藏小菜等輕食，成長達三至四成；義大利麵則以專門店煮麵法革新經典款品項後，一舉帶動調理麵品類成長有兩成；而單品咖啡商機亦持續發威，杯裝飲料成長逾一成之；此外，九月適逢中秋佳節烤肉旺季以及開學季，相關品類如啤酒、吐司、麵包也都因此受惠有大約 5% 的成長。



展望十月營收，全家表示，國慶假期和萬聖節將可望帶來節慶商機，因應季節交替，體感溫度產生變化，消費者對鮮食、商品需求轉變，秋冬新商品組合陸續上市，熱湯型、溫暖商品預估將能挹注銷售。



截至今年 9 月 30 日止，全家便利商店總店舖數達 3,287 家。