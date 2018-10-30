艾訊大單挹注 今年業績超標近10% 全年EPS拼5元

IPC 廠艾訊 (3088) 今年在美國博弈管理系統與歐洲電子白板等大單挹注之下，業績超出內部目標近 10%，前三季 EPS 已達 3.66 元，法人估全年挑戰 5 元。儘管去年艾訊 EPS 達 11.71 元，但主要是出售網通子公司益網有一次性收益入帳所致，今年艾訊本業營運較同業相對強勢，前三季本業獲利突破 4 億元，為創下歷史新高紀錄的表現。



該公司近日公告第三季財報，第三季營收 12.11 億元，季減 12.76%，年增 17.12%，毛利率增至 33.65%，但費用較高，營益率降到 10.39%，營業利益 1.26 億元，季減 19.75%，年增 15.6%，單季歸屬母公司業主淨利 0.98 億元，季減 10.9%，年增 7.7%，EPS 為 1.23 元。



累計前三季營收為 37.4 億元，年增率 23.15%，毛利率 32.6%，營業利益突破 4 億元，達 4.06 億元，創歷史新高，同比大增逾 73%，歸屬母公司業主淨利為 2.91 億元，EPS 3.66 元。



展望第四季，可望與第三季持穩，全年營收上探 50 億元，創下歷史新高紀錄，EPS 挑戰 5 元大關，獲利估為歷史次高紀錄。據了解，去年處分益網後雖導致業績缺口有兩成，但今年大單效應之下，實際表現超出內部目標近兩位數，更一舉彌補益網出售後的業績缺口。



至於美中貿易戰，因深圳廠佔其總業績比例僅 3%，輸美比例更低，產品多為機箱等組件，部分產能除可移回北投廠生產之外，也有長期配合的協力廠商搭配出貨，因此影響不大。