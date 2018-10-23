鐵塔上市貢獻 中聯通前3季獲利翻倍 中移動僅多賺3%

大陸電訊商中國移動 (0941-HK) 及中國聯通 (0762-HK) 昨(22)日相繼在收盤後發佈今年前 3 季業績，中移動純利年增 3.15%，至人民幣 950 億元，營收微跌 0.32% 至 5677 億元；中聯通則較去年同期多賺 1.17 倍，至 87.8 億元，營收增 6.77%，至 2197.12 億元，兩者的盈餘均計入中國鐵塔 (0788-HK) 上市帶來的貢獻。

中移動前 3 季營收人民幣 5677 億元，其中通訊服務收入年增 0.6%，至 5184 億元；銷售通信產品及其他收入跌 9.04% 至 493 億元。單計第三季，通信服務收入年跌近 3% 至 1623 億元。

中移動截至 9 月底，移動用戶總數為 9.16 億戶，期內淨增 2930 萬戶；其中 4G 用戶 6.95 億戶，淨增 4578 萬戶。移動用戶每客月均收入 (ARPU) 年跌 7.93% 至人民幣 55.7 元，下滑壓力依然較大。寬頻客戶 1.47 億戶，期內淨增 3413 萬戶。

中移動表示，前 3 季市場競爭更趨激烈、流量價值快速下降，加上大陸取消流量「漫遊」費造成明顯減收，集團會調整經營策略，增加收入來源。

中聯通前 3 季營收年增 6.77% 至人民幣 2197.12 億元，其中整體服務收入年增 6.46% 至 2000.13 億元，包括較去年同期增 7.17% 至 1254.24 億元的移動服務收入在內；銷售通訊產品收入年增 1 成至 196.99 億元。

中聯通指出，因應取消國內流量漫遊費，將透過優化產品資費及推廣大流量套餐，紓緩取消漫遊費的壓力。

該公司截至 9 月底止，移動出帳用戶 3.1 億戶，期內淨增 2566.3 萬戶；其中 4G 用戶淨增 3897.4 萬戶至 2.14 億戶；移動出帳用戶 ARPU 按年下降 3.31% 至 46.8 元。寬頻用戶 8034.7 萬戶，淨增 380.8 萬戶。

雖然 ARPU 下跌，但 2 家電訊商期內移動客戶的手機上網總流量錄得明顯增長，期內中移動總流量年增 172% 至 22 兆 MB，DOU(平均每月每戶手機上網流量) 達到 3132 MB，年增 1.56 倍；中聯通手機上網總流量增至 15 兆，年增 2.19 倍。

中移動昨收報港幣 77.5 元，跌 0.45%；中聯通收報 8.92 元，漲 2.647%。