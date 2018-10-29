貿易戰衝擊 亞德客-KY第三季獲利下滑近50% 前三季每股賺11.42元

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590) 公佈自結第三季季報數字，單季稅後淨利為 4.56 億元，年減 49%，每股盈餘 2.41 元；累計前三季稅後淨利為 21.58 億元，年減 14%，每股稅後盈餘為 11.42 元。亞德客指出，由於中美貿易摩擦導致部分客戶對需求出現觀望態度，使得單季營收低於預期，而在嫁動率降低及認列匯兌損失，單季獲利下滑近 50%。亞德客自結第三季合併營收為人民幣 8.55 億元，與去年同期持平，若以新台幣計為 38.48 億元，也是與去年同期持平；毛利率為 46.49%，較去年同期減少 8%，營業利益為 9.34 億元，較去年同期減少 16%，因人民幣兌美元持續貶值，認列約 4000 萬元人民幣之未實現兌換損失，稅前淨利為人民幣 1.47 億元，稅前淨利率為 17.22%，較去年同期減少 43%，若以新台幣計價為 6.63 億元，年減 44%，稅後淨利 4.56 億元，年減 49%，每股稅後盈餘為 2.41 元。



亞德客累計前三季營收為 120.19 億元，較去年同期增加 17%，毛利率為 48.84%，營業利益為 33.54 億元，營業利益率為 27.91%，較去年同期增加 7%，稅前淨利為 28.92 億元，較去年同期減少 13%，稅後淨利為 21.58 億元，年減 14%，每股稅後盈餘為 11.42 元。



亞德客表示，中美貿易摩擦導致部分客戶對需求出現觀望態度，加上因應需求狀況調整，產能稼動率以降低存貨金額，也影響存貨單位製造成本使毛利率降低，不過每日出貨金額自 6 月下旬大幅降低後，至目前為止均保持平穩，現在市場銷售價格亦無重大變化。



據了解，今年十一長假結束後，亞德客接單明顯增加，接單出貨比回升超過 1.1，出現中美貿易戰以來淡季不淡的榮景。