台股盤中─9500點關卡失而復得 多空角力進行中 小心陸股壓力擴散

美股昨 (29) 日再度重挫，但日韓股力抗此此衝擊力，盤中雙雙反彈，緩和台股恐慌氣氛，加權指數以下跌 8 點開出後，雖一度又跌破 9500 點關卡，但隨後翻紅，一度漲近 60 點，盤中在上漲近 30 點波動，預估成交值約 1000 億元。然而，要留意的是，美股走勢持續疲弱，特別是重要科技股領跌，加上陸股尚未明顯止穩，開盤後不久再度有賣壓出籠，盤面多空角力持續進行中。

市場傳出下月 G20 川習會若未能緩解貿易緊張情況，美國恐在 12 月初宣布對所有剩餘的中國進口美國產品加徵新的關稅，消息使美股四大指數昨全面下挫，特別是科技股領跌。

不過，從今天盤面來看，電金和傳產權值股均有明顯反彈，截至上午 9 點半，台達電、南亞科漲逾 3%，統一超、正新漲 2.5% 上下，聯發科、水泥雙雄、玉山金、國泰金、開發金、遠東新、台塑、富邦金、中壽和中鋼漲逾 1%。

而台積電、台塑化、台化、鴻海、中信金、台新金、兆豐金、華南金和日月光投控等穩在紅盤之上。

細族群中，利基型記憶體 IC 指標表現不俗，隨著南亞科反彈達 3.5%，華邦電也漲逾 4%。

而軟板指標中，在嘉聯益漲 7% 左右的帶動下，台郡漲半根停板。

然而，被動元件市況雜音不斷，繼龍頭國巨釋出本季謹慎保守的訊息，奇力新也將放緩電阻擴產腳步，是被動元件中第一家傳出調整擴產計畫的業者，消息導致相關族群成為壓盤來源。

其中，奇力新、美桀跌逾 7%，國巨跌超過 3%，華新科跌 4% 之上，禾伸堂、信昌電、蜜望實、智寶、光頡、日電貿、均跌 2% 之上，

元大投顧指出，市場依舊環繞在美國升息、貿易戰和企業財報等不利因素，且美國期中選舉僅剩 1 周左右，市場避險情緒不減，再加上 10 月以來三大法人合計賣超台股逾 1700 億元，短期上籌碼待有效沉澱。

在法人避險需求下，建議投資人可針對展望佳並搭配低評價概念者，採個別價值型配置，形成選股不選市的階段性策略。