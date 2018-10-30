【華冠投顧】盤中解析：被動元件持續破底

劉彥良 分析師

美股四大指數昨晚再創新低，但台股在陸股止穩下維持小紅，可惜目前各國指數的共通點就是 5 日線反壓沈重，也使得多方攻勢受阻，只要拉高就會遭逢賣壓。

今天還是靠權值股撐盤，漲跌家數比小於 1，同時上櫃指數仍在盤下震盪。政府護盤一定是護權值股，中小型股只能各安天命，趨勢不對的就是持續破底。

矽晶圓昨天強勢漲停，結果都是隔日沖幹得好事，今天自然在調節賣壓出籠下開高走低甚至開低走低。被動元件持續弱勢，國巨 (2327) 再創新低，我不斷提醒投資朋友低本益比不適用於景氣循環股，果然國巨就是越走越低，隨全球景氣高峰已過，未來需求下滑將導致報價走跌。

台股近期的反彈都屬於弱勢，沒價沒量，主力拉高誘多再進行出貨，投資朋友不得不防，現階段還是要降低持股以減低風險，等待國際變數解決以及台股打出底型，屆時才是積極進場的好時機。

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