期中選舉前動盪頻發 媒體：川普支持率「深跌」

11 月 6 日（下周二）就是川普任內最關鍵的國會中期選舉了，在此之前美國境內動盪頻發，惡性犯罪事件激增，也令川普支持率經歷了 6 月拆散非法移民家庭引發爭議以來的最大跌幅。

美國風險資產市場明顯動盪不安，周一美股集體高開，午盤前納指率先轉跌，尾盤時三大股指集體「跳水」。具有避險屬性的現貨黃金上周短暫突破 1240 美元 / 盎司，創三個月新高。

根據民調機構 Gallup 截止 10 月 28 日的一周內千人統計顯示，川普單周支持率經歷了不同尋常的下滑，彭博社的形容詞是「深跌」（plunge）。這主要是由於上周發生了多起與選舉有關的惡性事件，民主黨選民情緒更為高漲，也為共和黨贏得眾議院多數席位製造了新的難題。

最新撼動美國社會的暴力事件發生在上周六。據環球網，當地時間 27 日上午，美國賓夕法尼亞州匹茲堡市郊的一所猶太教堂發生槍擊事件，已造成至少 11 人死亡、6 人受傷，其中包括 4 名警察，美媒稱「這可能是美國曆史上對猶太人社區最致命的攻擊」。

上周至少還有 13 個疑似裝有管式炸彈的包裹，被寄給了 11 位知名民主黨人士。受害者包括前總統歐巴馬、克林頓夫婦，前副總統拜登、前司法部長 Eric Holder、前中情局局長 John Brennan 等歐巴馬政府官員，多位川普的批評人士也不幸「上榜」，例如金融大鱷索羅斯、好萊塢明星德尼羅、新澤西、加州和佛羅里達州的民主黨參眾議員等。

這起惡性事件的嫌疑人是註冊過的共和黨選民，也是川普的狂熱支持者，出生在紐約布魯克，還是川普的「老鄉」。川普隨即聲稱，炸彈包裹事件不是「友軍所為」，而是試圖在中期選舉前給共和黨抹黑、扼殺共和黨的勝選機會。

上周還有一則熱門新聞是，來自中美洲三國的萬人難民「大篷車」浩浩蕩蕩地向美墨邊境逼近，川普和國防部長馬蒂斯表示將增派軍隊維護邊境安全、阻止非法難民入境，引發了美國社會熱議。

上周四起，川普開始頻繁攻擊主流媒體「故意錯誤和不正確的報導，令美國社會充滿了憤怒」。周一他更是直言：「假新聞正在盡己所能污衊共和黨人、保守派和我，美國社會很大程度的憤怒來自於不正確甚至是虛假的新聞報導，假新聞媒體是真的人民公敵！」

這令周一白宮新聞官桑德斯的記者會「炸了鍋」，也代表到中期選舉前的美國社會與政壇會「更加熱鬧」。桑德斯表示，總統川普會繼續做一些對比，特別是在臨近中期選舉大限之前，他將對比兩個黨派的差別和政策分歧。

當有媒體提問稱，為何炸彈製造者是川普的狂熱支持者，總統卻要指責媒體激發了社會憤怒時，財經媒體 CNBC 稱，桑德斯「非常強硬地」進行回擊：「總統第一時間譴責了匹茲堡槍擊和炸彈郵包等襲擊事件，但是媒體第一件事是譴責總統，並認為他應為這些荒謬的行為負責。」

這一回復令川普口中的「假新聞」CNN 格外憤怒，在記者會後回應稱：「CNN 並沒有說過川普應該直接為送到我們紐約辦公室的炸彈郵包負責，我們是說整個白宮應該明白，你們所說的每一個字都對社會有影響力，但是你們並不理解這一點。」 CNN 總裁 Jeff Zucker 上周曾公開表示，白宮和總統需要更謹慎地發言，「白宮完全不理解他們持續攻擊媒體的嚴重性。」

今年的中期選舉尤為關鍵，如果民主黨人重新奪回眾議院多數席位，可能會阻礙川普經濟政策的順暢實施，進而影響多項金融資產的表現。特別檢察官穆勒可能將於明年公布「通俄門」調查結果，若證明川普干預過司法，民主黨執掌的眾議院可能率先發起彈劾程序。

因此，今年選舉前的「鬧劇」似乎格外多，而川普的回應似乎帶有某種共性。華爾街見聞會員專享文章《洶湧移民潮衝擊美國邊境 川普嚇壞了？樂壞了才是！》指出，上周一件大新聞是中美洲移民正經由墨西哥湧向美國，川普下令要增派軍隊到邊境待命，阻止非法移民入境：

一周以來，川普抓住一切機會拿大篷車說事，一副邊境大戰將即的模樣。從上世紀 90 年代初開始，來自洪都拉斯的成規模移民流動就開始了，這一次確實是歷史上人數最多，但以往這類流動幾乎無人關注。

對於這麼一個不算新鮮的現象，川普的重視程度和發言頻率卻高的離譜，看起來比應對上任以來最大的外交危機，沙烏地阿拉伯記者被殺還案還要上心。重要的原因有一個，中期選舉。

川普逮到機會就會說一下移民大篷車的事情，但他的觀點無非兩點：第一，這都是民主黨的錯，民主黨無所作為，民主黨阻止我要修改移民法案的計劃；二，這些人潮里魚龍混雜，有犯罪分子，有幫派成員，甚至還有來自中東的恐怖分子。

川普看起來是在「亂噴」，實際上都是基於民意調查的有的放矢。據 Politico 報導，本月初川普的團隊在研究搖擺州選情時發現，邊境防控、打擊非法移民等議題，更能在這些州的選民中引起共鳴。那時，總統就將這些問題視為保住共和黨在眾院多數的關鍵。