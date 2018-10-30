台股盤前—美股周一開盤小漲後大跌 留意指數是否跌破前波低點

台股昨 (29) 日在大立光、台積電穩盤下，加上多頭湧進跌深的被動元件、矽晶圓族群，終場指數收在 9516.32 點，上漲 27.14 點，成交量為 1051.98 億元。法人指出，美股週一開盤小漲後大跌，須留意台股今 (30) 日是否會跌破近期低點，預期短時間內指數會在 9500 點上下 100、200 點震盪。

受到美中關稅可能在 12 月再加碼的消息影響，加上科技股領跌，美股周一開高走低，道瓊工業平均指數重挫 245.39 點，那斯達克指數下跌 116.92 點，費城半導體指數則是小跌 12.85 點。

觀察市場重點，被動元件市況再出現雜音，繼龍頭廠國巨日前釋出本季謹慎保守的訊息後，國巨集團旗下奇力新晶片電阻，也受美中貿易戰客戶轉趨保守影響，訂單下滑逾 3 成，最快在 10、11 月就會看到市況轉弱對公司業績的衝擊。

大立光董事長林恩舟看好明年智慧手機多鏡頭趨勢仍將持續，且畫素將再提升；談到美中貿易戰對終端市場的影響，他認為，若繼續打下去，對大家都有影響，擔心明年狀況，雖然還要看實際變化，但目前市場都偏向保守。

電子股旺季不旺，傳產權值股台泥、亞泥，10 月來出現補跌行情。不過，券商最新出具報告認為，中國大陸房地產、基礎建設需求出現疑慮，加上產業獲利循環可能觸頂，將水泥雙雄評等由「買進」降至「中立」。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股週一開盤小漲後重挫，將影響亞股今日開盤表現，目前日股小跌，韓股在平盤附近震盪，觀察陸股開盤後能否迅速止跌，而台股近期成交量低、上漲無力，須留意是否會跌破近期低點。

邱鼎泰表示，得待 11/12 蘋果公佈財報後，台股盤勢才會較為明朗，若蘋概股走強、矽晶圓與被動元件族群力守紅盤，台股才有支撐，進而有機會上攻。今日盤面可留意指數是否會再次跌破昨日低點 9400 點，預期短時間內指數會在 9500 點上下 100、200 點震盪。

