台達電Q3純益突破60億元創新高 EPS 2.35元歷史次高 單季毛利率28%

台達電 (2308-TW) 今 (29) 日公告第三季財報，單季稅後純益 60.9 億元，創歷史新高，季增 85.8%、年增 11.4%，每股純益 2.35 元，創歷史次高，終止連 5 季獲利年衰退；前三季稅後純益 123.49 億元，年減 10.8%，每股盈餘 4.68 元，其中第三季毛利率來到 27.94%，不但較上半年各季回溫，更優於去年同期，表現亮眼。

台達電第三季營收 636.17 億元，年增率 6.3%，毛利率 27.94%，季增 2.89 個百分點、年增 0.86 個百分點，營益率 9.38%，季增 3.33 個百分點、年增 0.26 個百分點，稅後純益 60.9 億元，季增 85.8%、年增 11.4%，每股純益 2.35 元。

台達電前三季營收 1723.84 億元，年增 6.3%，毛利率 26.27%，年減 1.97 個百分點，營益率 7.1%，年減 1.52 個百分點，稅後純益 123.49 億元，年減 10.8%，每股盈餘 4.68 元。

台達電第三季受惠旺季來臨，加上原料供應狀況好轉，出貨回復正常，且公司透過調整報價反映原料漲幅，除了成功推升單季營收創高外，更推升毛利率來到 27.94%，不但較上半年各季明顯好轉，更超越去年同期。

在營收、毛利率同步走揚之下，台達電第三季稅後純益，更首度突破 60 億元大關，創下歷史新高，每股純益則創下歷史次高的表現，終止連 5 季年衰退的表現。