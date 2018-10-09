台達電前三季營收年增6% 首台超高解析度DLP 8K投影機於日本發表

全球電源管理、散熱及視訊解決方案供應商台達電 (2308) 今(9)日宣佈，與關聯企業 Digital Projection International Ltd. (Digital Projection)在日本共同發表全球首台 25,000 流明超高亮度的 DLP 8K 投影機。此 8K 投影機已陸續出貨給日本當地客戶，可望應用於近期主要大型活動的大螢幕播放，讓觀眾親身體驗 8K 投影畫面的絕美震撼呈現。台達電 9 月合併營業額為 216.13 億元，年成長 4%，較 8 月成長 1%。台達電前三季合併營業額為 1,723.84 億元，較去年同期的 1,622.2 億元，年成長 6%。



台達電也創業界之先，宣布啟用在東京秋葉原 Akiba Theater 內、與 Fuji Soft Incorporated 合作打造的 8K 劇院體驗環境，企業客戶及未來 8K 合作夥伴透過預約，即可觀賞 320 吋大銀幕呈現的 8K 影片，亦可利用此場域舉辦 8K 技術論壇、開發或測試 8K 播放內容及各項軟硬體，建構 8K 投影技術交流與發展平台，新創投影商業模式。



台達電指出，此次發表的 Digital Projection INSIGHT Laser 8K 投影機，完整將 8K 3,300 萬畫素的影像呈現於觀眾眼前，超高解析度的影像品質為公眾展演、廣播、天文館、精密醫療、模擬仿真及可視化等不同領域應用帶來革命性的突破。



台達電創辦人暨榮譽董事長鄭崇華表示，日本 8K 技術走在世界前端，預計今年 12 月啟動 8K 訊號的正式播放，讓台達電在日本市場推出這台 8K 投影機的重要性顯而易見。台達電團隊已陸續向日本的主要廣電運營商提供 8K 投影機，可望在未來投入各項主要的 8K 影像播放活動。台達電也打造舒適的 8K 投影劇院體驗環境做為商業合作和相關技術交流平台，培育 8K 軟硬體開發及內容製作人才，讓 8K 投影更為普及。而台達電子文教基金會和 NHK Enterprises（NEP）共同製作的 8K 環保教育影片也預計在今年底正式公開播映，說明台達持續發展尖端影像技術，為大眾帶來高品質的環境影像，落實環境教育與企業社會責任。



台達電日本分公司總經理柯進興指出，為了迎接 2020 年東京奧運，日本目前正積極佈署與應用新一代科技如 5G 傳輸和各種領域的 8K 顯示，為整體產業帶來了巨大商機。隨著基礎設施環境的升級，超高解析度影像不再遙不可及，客戶期待透過更清晰、更大畫面、以及更高品質的影像來獲取資訊或進行商業推廣。台達最新的 8K 投影機不但滿足客戶用於公播、廣告、企業內部展演、以及建築外牆投影等應用需求，更進一步與 8K 相關軟硬體開發商合作，共同推動 8K 投影的未來發展。



Digital Projection CEO 華建豪進一步強調，全新的 DP Laser Insight 8K 投影機，藉由台達電長期耕耘電源與散熱管理的高超技術，加上環保雷射光源，利用相對節省的電力，提供客戶最難忘的視覺體驗。



INSIGHT Laser 8K 投影機擁有 25,000 ANSI 流明的超高亮度，提供 3,300 萬畫素的超高 8K 解析度（7,680 x 4,320），是精密醫療、科學研究、以及融接式可視化和大型場地投影應用的最佳解決方案。本機並採用成熟的 DLP 技術，結合 3 x 1.38DarkChip DMD 晶片和 Digital Projection 的 ColorMax 技術，確保優越的色彩準確度和色域涵蓋率。